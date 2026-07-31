Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las restricciones de movilidad en la vía que conecta Ibagué con el Alto de La Línea, especialmente a la altura de la zona urbana de Cajamarca, completan casi una semana desde que ocurrió un deslizamiento el 25 de julio de 2026. Esta emergencia ha generado preocupación entre los gremios económicos del Tolima, quienes han alertado sobre el impacto que podría tener el paso restringido por un solo carril en los costos del transporte y, de manera derivada, en los precios finales de los productos que consumen los ciudadanos. De acuerdo con los testimonios recogidos en el terreno, los tiempos de trayecto en esta arteria vial se han duplicado o incluso triplicado, una situación que afecta tanto a vehículos particulares como a los de transporte público y, especialmente, a los camiones de carga que utilizan esta ruta para conectar el puerto de Buenaventura con el centro del país.

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El presidente del Comité Intergremial del Tolima, Efraín Valencia, subrayó la relevancia crítica de este corredor para la economía nacional. Según sus declaraciones, "el 70 % de la carga que se moviliza desde Buenaventura hacia el centro del país utiliza esta vía", y por tanto, cualquier restricción genera "un altísimo impacto" tanto en sobrecostos logísticos como en los plazos de entrega de mercancías. Valencia remarcó que esta situación evidencia la necesidad de concluir la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca, petición que los gremios han hecho llegar a Abelardo De la Espriella, presidente electo. A su juicio, "es increíble que en pleno siglo XXI nos suceda esto", enfatizando la urgencia de contar con una infraestructura vial apropiada para las necesidades actuales del país.

Por su parte, el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, indicó que el plan de manejo sigue siendo la regulación del flujo vehicular a través del paso intermitente de ambos sentidos cada 40 minutos, dependiendo de la carga vehicular presente. Esta modalidad ha causado filas de hasta cuatro y cinco kilómetros en ambos sentidos de la carretera. Tovar destacó que el objetivo de las autoridades es mantener la movilidad y evitar mayores afectaciones mientras continúan los trabajos de remoción y estabilización en el sector afectado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del cierre parcial en la vía Ibagué–Alto de La Línea?

El cierre parcial de la vía Ibagué–Alto de La Línea afecta principalmente los costos del transporte de carga, lo que puede traducirse en mayores precios para los consumidores. De acuerdo con el Comité Intergremial del Tolima, cerca del 70 % de la carga desde Buenaventura hacia el centro del país transita por este corredor, por lo que cualquier restricción genera sobrecostos y retrasos en las entregas, perjudicando tanto a los transportadores como a la economía nacional.

¿Por qué es clave la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca para el transporte de carga?

La doble calzada entre Ibagué y Cajamarca es fundamental porque reduciría la vulnerabilidad de la vía actual a deslizamientos y otras emergencias, como la ocurrida el 25 de julio de 2026. Según los gremios y autoridades, una infraestructura moderna permitiría agilizar el tránsito, disminuir los tiempos de viaje y evitar los sobrecostos derivados de restricciones, beneficiando así tanto al transporte de carga como a los usuarios particulares y públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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