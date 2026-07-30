Por: VALORA ANALITIK

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El precio del dólar en Colombia profundiza su tendencia bajista durante la jornada de este jueves 30 de julio y llega a negociarse en un mínimo intradía cercano a los $3.130, un nivel que no se observaba desde abril de 2019, en medio de un fortalecimiento del peso colombiano impulsado por factores tanto locales como internacionales.

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En las primeras operaciones del mercado cambiario, la divisa estadounidense llegó a registrar una caída cercana a los $40 frente al cierre anterior, reflejando una mayor oferta de dólares y un renovado apetito de los inversionistas por activos de economías emergentes.

La fuerte valorización del peso colombiano se da en un contexto internacional marcado por la debilidad global del dólar, luego de que los mercados interpretaran que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendría una postura cautelosa frente a nuevos incrementos en las tasas de interés, mientras continúa evaluando el comportamiento de la inflación y del mercado laboral.

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A este escenario se suma el buen desempeño de los precios internacionales del petróleo, uno de los principales productos de exportación de Colombia. El barril de Brent se mantiene por encima de los US$80, favoreciendo el ingreso de divisas al país y respaldando la fortaleza de la moneda local.

En el ámbito doméstico, el mercado también ha venido reaccionando positivamente a la percepción de mayor estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación durante los últimos meses y las expectativas de continuidad en el proceso de disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República.

Con este movimiento, el dólar acumula una de las correcciones más importantes de los últimos años y rompe el piso de los $3.200, acercándose a niveles previos a la pandemia de Covid-19, cuando la tasa de cambio todavía no reflejaba los choques provocados por la crisis sanitaria, la volatilidad internacional y el endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Para los importadores, la caída del dólar representa un alivio en los costos de adquisición de materias primas, bienes de capital y productos terminados, mientras que para los exportadores implica menores ingresos en pesos por cada dólar vendido, especialmente en sectores diferentes al petrolero.

Los analistas señalan que el comportamiento de la tasa de cambio en las próximas semanas dependerá de la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal, el desempeño de los precios del petróleo, el flujo de inversión hacia mercados emergentes y las perspectivas fiscales y económicas de Colombia.

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Si el entorno internacional continúa favoreciendo a las monedas latinoamericanas y el petróleo mantiene su fortaleza, el mercado no descarta que el dólar siga operando cerca de estos niveles mínimos, aunque advierte que la volatilidad seguirá presente ante cualquier cambio en las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos o ante eventuales riesgos geopolíticos globales.

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