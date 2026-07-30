Por: VALORA ANALITIK

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El desplome del dólar frente al peso colombiano está cambiando el comportamiento del mercado automotor. Con una tasa de cambio que ha reducido de forma significativa el costo de traer vehículos del exterior, las importaciones de automotores particulares registraron un fuerte crecimiento en los primeros cinco meses de 2026, consolidando uno de los mayores repuntes de los últimos años.

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Un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) muestra que entre enero y mayo de este año las importaciones de vehículos de transporte particular alcanzaron un valor de US$3.161,2 millones, lo que representa un crecimiento del 68,2 % frente a los US$2.454,5 millones registrados durante el mismo periodo de 2025.

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El incremento coincide con una fuerte caída de la tasa de cambio. Mientras a comienzos de 2025 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicaba en $4.409,15, al cierre de mayo de 2026 descendió hasta $3.646,58, una reducción de $762,57, equivalente a una caída acumulada del 17,3 % en apenas 16 meses.

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Durante el periodo enero-mayo la TRM promedio fue de $3.682,94, tendencia que incluso se profundizó en junio y julio, cuando el dólar llegó a cotizar alrededor de $3.182, reduciendo aún más el costo de importar mercancías.

Este comportamiento cambiario tiene un efecto directo sobre el sector automotor. Un dólar más barato reduce el costo de nacionalizar vehículos importados, mejora los márgenes de distribuidores y ensambladores que comercializan marcas extranjeras y abre espacio para ampliar la oferta de modelos en el mercado colombiano.

Vehículos eléctricos e híbridos ganan terreno y China consolida su liderazgo

El análisis de Analdex también muestra cambios en la composición de las compras externas. Aunque las motocicletas de hasta 185 centímetros cúbicos siguen siendo la categoría con mayor volumen, dentro del segmento de automóviles particulares los vehículos con tecnologías de bajas emisiones continúan ganando participación.

Los vehículos híbridos no enchufables registraron 19.040 unidades importadas por un valor de US$439,5 millones, mientras que los vehículos totalmente eléctricos alcanzaron 18.886 unidades y US$439,9 millones. En contraste, los automóviles de gasolina con motores entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos lideraron entre los vehículos de combustión con 24.211 unidades y compras por US$394,1 millones.

Entre las categorías con mayores compras externas también aparecen los vehículos a gasolina con motores entre 1.000 y 1.500 centímetros cúbicos, los eléctricos con tracción en las cuatro ruedas (4×4), los camperos a gasolina y los híbridos 4×4, reflejando una diversificación de la demanda impulsada por el menor costo de importar.

La mayor parte de los vehículos que llegaron al país provino de Asia. China volvió a ubicarse como el principal proveedor del mercado colombiano al registrar despachos por 814.450 unidades, equivalentes a US$1.004,9 millones entre enero y mayo de 2026.

Detrás se ubicaron India, con 122.853 unidades y US$202,4 millones; Corea del Sur, con US$360,3 millones; México, con US$320,5 millones; Brasil, Japón, Estados Unidos, Alemania e Indonesia, confirmando la amplia presencia de fabricantes asiáticos dentro de la oferta disponible para los consumidores colombianos.

El predominio de China también refleja el crecimiento de las marcas de origen asiático en el mercado nacional, especialmente en segmentos como vehículos eléctricos, híbridos y utilitarios deportivos, categorías que han ampliado su participación gracias a una mayor oferta y precios más competitivos.

Para Javier Díaz, presidente de Analdex, buena parte del crecimiento de las importaciones registrado hasta mayo estuvo explicado por el aumento en las compras de vehículos de servicio particular, automotores eléctricos y equipos de transporte, sectores que concentraron una porción importante del dinamismo de las compras externas durante los primeros cinco meses del año.

El dirigente gremial sostuvo que este comportamiento evidencia que la economía colombiana está aprovechando el entorno de un tipo de cambio más favorable para incorporar vehículos y maquinaria.

Sin embargo, advirtió que el desempeño de las exportaciones continúa siendo uno de los principales retos para el comercio exterior del país, al mantener un crecimiento inferior al observado en las importaciones.

El comportamiento del dólar seguirá siendo uno de los factores más observados por importadores, concesionarios y fabricantes durante el segundo semestre de 2026.

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Si la moneda estadounidense mantiene niveles bajos frente al peso, el sector automotor podría conservar el impulso que ha mostrado en los primeros meses del año, favoreciendo la llegada de nuevos modelos al mercado colombiano y fortaleciendo la competencia entre las marcas presentes en el país.

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