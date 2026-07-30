Alkosto ya confirmó el arranque de su temporada de ofertas en agosto e ilusiona a sus clientes, al punto que abrió un formulario en su sitio web para enviarles a quienes se inscriban alguna información de su catálogo.
¿Por qué Alkosto hace descuentos en agosto?
La compañía nacional nació en 1987, estableciendo tradicionalmente el octavo mes del año como su temporada comercial más importante para celebrar su trayectoria operativa.
Esta estrategia institucional de promociones masivas busca premiar la fidelidad de sus clientes habituales mediante rebajas sustanciales en múltiples categorías de productos de consumo masivo.
Durante este periodo festivo, la cadena de almacenes despliega campañas de mercadeo enfocadas en ofrecer precios reducidos en tecnología, electrodomésticos, mercadería general, hogar y llantas.
La empresa aprovecha la fecha conmemorativa para dinamizar las ventas comerciales del segundo semestre, incentivando la rotación continua de inventarios en sus grandes superficies nacionales.
Asimismo, la organización establece alianzas comerciales directas con fabricantes y marcas aliadas para negociar volúmenes masivos de mercancía a costos considerablemente más bajos.
Estas negociaciones mayoristas permiten transferir ahorros directos a los consumidores finales, dinamizando el comercio minorista y aumentando el tráfico de compradores en salas de venta.
De igual manera, la compañía impulsa facilidades financieras exclusivas mediante su tarjeta de crédito propia, otorgando opciones de financiamiento especial y devoluciones en compras.
El evento comercial también fortalece las ventas a través de sus plataformas de comercio electrónico, permitiendo a usuarios de todo el país acceder a las ofertas.
La competencia constante dentro del sector de las grandes superficies en Colombia motiva a la empresa a mantener esta tradición comercial para consolidar su participación de mercado.
A través de esta estrategia de precios bajos, la cadena refuerza su posicionamiento de marca, atrayendo a miles de familias que planifican sus compras anuales en estas fechas.
Las dinámicas promocionales de agosto benefician la economía del hogar colombiano, consolidando una de las temporadas de compras más relevantes del comercio nacional.
¿Quién es el dueño de Alkosto?
Alkosto pertenece al conglomerado empresarial colombiano Grupo Corbeta, una de las corporaciones comerciales y de distribución más poderosas del país.
El conglomerado matriz es propiedad de la prominente familia santandereana Mejía, liderada históricamente por el empresario Manuel Santiago Mejía Correa y sus hermanos.
La familia fundó la Colombiana de Comercio S.A. en el año 1938 en la ciudad de Medellín, diversificando con éxito sus líneas de negocio comerciales.
Posteriormente, en el año 1987, la organización creó la marca Alkosto como un formato de hipermercado enfocado en la venta de productos al por mayor.
Bajo la dirección del grupo familiar, la compañía ha expandido su presencia nacional a través de hipermercados físicos y plataformas masivas de comercio electrónico.
Además de esta marca minorista, el grupo empresarial controla reconocidas firmas del mercado como los hipermercados Ktronix, la ensambladora de motocicletas AKT y Alkomprar.
El conglomerado también ostenta la distribución exclusiva en el país de importantes marcas internacionales de tecnología, alimentos, consumo masivo, accesorios y vehículos.
La familia Mejía mantiene el control accionario de la sociedad anónima, administrando la compañía con un enfoque de capital cien por ciento colombiano.
Esta estructura corporativa privativa ha consolidado una de las redes de comercio minorista y mayorista más eficientes de toda la economía nacional.
El liderazgo empresarial del grupo impulsa el desarrollo industrial en Colombia, generando miles de empleos directos e indirectos en las distintas regiones.
Su sólida arquitectura de negocios mantiene a la cadena como un referente absoluto dentro del sector de las grandes superficies comerciales.
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