Mientras que muchos hacen cálculos de qué va a pasar con el dólar en Colombia , más de uno está pendiente de un anuncio con una época de descuentos que ilusiona a nivel nacional.

Alkosto ya confirmó el arranque de su temporada de ofertas en agosto e ilusiona a sus clientes, al punto que abrió un formulario en su sitio web para enviarles a quienes se inscriban alguna información de su catálogo. Sigue a PULZO en Discover

Lo cierto en que en la actualidad ya es posible observar ofertas hasta del 66 % en audífonos Panasonic Inalámbricos Bluetooth In Ear, que quedan en un precio de $ 99.000.

De hecho, productos como televisores también están a 55 %, como es el caso del Kalley 58″ Pulgadas 149 cm 58GQ405 4K-UHD QLED Smart TV Google, cuyo precio está ahora en $ 1’799.900.

Una de las rebajas en computadores que sobresale es la del 52 % por un Portátil HP 15″ Pulgadas fd2351la Táctil – Intel Core Ultra 5 – RAM 8GB – Disco SSD 512GB – Plateado, que queda en 1’999.070 y tiene inteligencia artificial integrada.

Por su parte, los celulares tienen ofertas hasta del 50 %, como es el caso del Redmi 15 256GB 4G Negro, cuyo costo es de $ 749.050 y que cuenta con seguro gratis.

A esto se le suman otras promociones como las de colchones con 62 % y demás artículos que están a disposición, incluso a la espera de los valores que lleguen con la temporada de Agosto Alkosto.

¿Por qué Alkosto hace descuentos en agosto?

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