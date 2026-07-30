El presidente saliente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quedó en el centro de la conversación luego de hacer una llamativa comparación durante la presentación de su balance de gestión. Mientras exponía los avances de la compañía en materia de eficiencia energética, mencionó una cifra que rápidamente despertó cuestionamientos en redes sociales.

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(Vea también: “Llegó la hora que muchos esperaban”: lo que dijo Ricardo Roa en su último día en Ecopetrol)

En su intervención, Roa aseguró:

La afirmación no pasó desapercibida, pues hace referencia a municipios con una población que supera los 3.700 millones de habitantes, una cifra que no corresponde con la realidad.

Esto sí que es un gran logro: @ECOPETROL_SA ahorró energía en una cifra equivalente al consumo de municipios con más de 3.700 millones de habitantes, según reveló Ricardo Roa en su balance de gestión (video). Suena muy bien, muy grande, pero no hay un municipio con esa… pic.twitter.com/nhAjxyYUKI — Mauricio Téllez (@Mauriciotellez) July 30, 2026

¿Por qué la frase de Ricardo Roa desató críticas?

Uno de los primeros en reaccionar fue el periodista y consultor en comunicaciones Mauricio Téllez, quien compartió el fragmento del video y cuestionó la comparación utilizada por el directivo.

“Esto sí que es un gran logro: Ecopetrol ahorró energía en una cifra equivalente al consumo de municipios con más de 3.700 millones de habitantes“, escribió con ironía antes de explicar que no existe ningún municipio con una población de ese tamaño.

El comunicador añadió que 3.700 millones de habitantes equivalen aproximadamente a la población conjunta de India, China y Estados Unidos, o cerca del 45 % de la población mundial, por lo que la comparación resulta imposible.

La comparación se volvió tema de conversación

La publicación de Téllez impulsó el debate en redes sociales, donde varios usuarios comentaron la intervención de Roa y se preguntaron si se trató de un error al expresar la cifra o de un lapsus durante la presentación del balance. Obviamente, hubo burlas al saliente presidente de la petrolera.

Y es que la equivalencia planteada no coincide con las dimensiones poblacionales de ningún municipio en el mundo.

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