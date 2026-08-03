Por: Portal Bogotá

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Modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la competitividad y potenciar el crecimiento económico son los principales objetivos del reciente proyecto presentado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. Según lo expuesto por la Administración Distrital, el denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente busca dar un salto tecnológico y de eficiencia a la capital, haciendo especial énfasis en el desarrollo de una infraestructura moderna e integral que facilite la atracción de inversiones y la creación de empleo, además de optimizar el sistema tributario.

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Un eje sobresaliente dentro de la propuesta es la transformación del alumbrado público. Tal como lo indicó Ana María Cadena, la meta consiste en instalar una infraestructura basada en alumbrado inteligente que, además de iluminar la ciudad, integre herramientas de monitoreo para detectar emergencias como inundaciones o incendios, incorporar cámaras de seguridad y aprovechar todo el potencial tecnológico disponible. Este sistema funcionará con iluminación LED y la llamada red de internet de las cosas, lo que permite avanzar en soluciones asociadas a conectividad urbana y movilidad inteligente.

El financiamiento del sistema se plantea a través de una sobretasa sobre el impuesto predial, pero con tarifas diferenciadas de acuerdo con el tipo y características de los predios. Los hogares y pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3 quedan exentos de este pago, mientras que, para estratos superiores y comercios, los pagos promedio varían entre $11.000 y $67.000 mensuales, según datos proporcionados por la Administración Distrital.

El proyecto no solo busca modernizar la infraestructura, sino que prevé incentivos e importantes beneficios tributarios. Quienes inviertan al menos $4.600 millones en activos fijos vinculados a una de las 92 actividades estratégicas definidas podrán acceder a exenciones progresivas en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) por hasta diez años; mientras que las empresas ya establecidas tendrán una reducción de ICA entre 60 % y 80 % si realizan nuevas inversiones.

El Acuerdo también contempla alivios para contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes, ofreciendo descuentos en intereses y sanciones si se salda el capital adeudado antes del 18 de diciembre de 2026. Además, se eliminan impuestos como el de Publicidad Exterior Visual, y se simplifica la estructura del ICA, disminuyendo el número de tarifas y favoreciendo la reducción de errores en las declaraciones.

Con estas acciones, la Administración Distrital marca la hoja de ruta para un futuro en el que Bogotá consolide su desarrollo y dinamismo económico, según lo expresado en el comunicado oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios tributarios propone el Acuerdo por una Ciudad Inteligente en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Administración Distrital, el proyecto ofrece exenciones en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) para nuevas inversiones, beneficios en el impuesto predial a proyectos de renovación y vivienda en arrendamiento especializado, descuentos por pago de deudas tributarias y eliminación de ciertos impuestos, como el de Publicidad Exterior Visual.

¿Qué es el sistema de alumbrado inteligente propuesto para Bogotá y cómo funcionará?

El sistema de alumbrado inteligente es una infraestructura que utiliza iluminación LED, integración de cámaras y herramientas de monitoreo basadas en tecnología de internet de las cosas, permitiendo detectar emergencias y optimizar la seguridad y conectividad en la ciudad, tal como explicó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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