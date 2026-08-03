Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebrará próximamente su aniversario 488 con un evento musical que promete reunir a los amantes del arte y la cultura urbana. El 6 de agosto de 2026, desde las 7:30 p. m., el Teatro El Parque, espacio emblemático de la ciudad situado en la carrera Quinta #36-05, acogerá el concierto de Angelik DK dentro de la franja ‘Sentidos Rebeldes’. Este espacio es reconocido por visibilizar propuestas artísticas contemporáneas, principalmente pensadas para un público joven y adulto, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial del distrito.

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La presencia de Angelik DK en este escenario resalta la apuesta del Teatro El Parque por respaldar artistas nacionales y brindar visibilidad a los sonidos que definen la identidad cultural bogotana. Angelik DK es una cantante nacida en Bogotá, cuya trayectoria en la escena del hip hop independiente la ha posicionado como una de las voces destacadas del género. Su música se caracteriza por la fusión del rap y otros sonidos urbanos, y en sus letras aborda temas esenciales como la identidad, la resiliencia, el amor propio y la transformación personal.

La propuesta de Angelik DK destaca también por su sensibilidad social. Cada uno de sus repertorios está inspirado en las vivencias de la ciudad, las inquietudes de sus habitantes y el interés por plantear una mirada crítica sobre la realidad. En este contexto, la franja ‘Sentidos Rebeldes’, donde se presentará, refuerza el propósito de crear puentes entre el arte contemporáneo y la participación activa de la ciudadanía bogotana.

La programación hace parte de una agenda más amplia para celebrar el cumpleaños de Bogotá, incluyendo actividades como el regreso de ‘Bogoteatro’ —una jornada especial de teatro el 8 de agosto— y recorridos en bicicleta por la ciudad. De acuerdo con el distrito, el Teatro El Parque se consolida así como un eje de circulación artística y diversidad expresiva, enriqueciendo el panorama cultural. Las entradas para el concierto de Angelik DK pueden adquirirse a través de Tuboleta o en la taquilla del teatro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se presenta Angelik DK en el aniversario 488 de Bogotá y dónde comprar entradas?

Angelik DK ofrecerá su concierto el 6 de agosto de 2026 a las 7:30 p. m. en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera Quinta #36-05 de Bogotá. Las entradas pueden adquirirse en Tuboleta o directamente en la taquilla del teatro, según aclaró el portal oficial del distrito.

¿Quién es Angelik DK y cuál es su aporte al hip hop bogotano?

Angelik DK es una artista nacida en Bogotá con una destacada trayectoria en la escena del hip hop independiente. Sus canciones fusionan rap y sonidos urbanos, y se centran en temáticas como la identidad, la resiliencia, el amor propio y la transformación personal. Su trabajo refleja una notable conexión con el público y una visión crítica sobre la realidad urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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