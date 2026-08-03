Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la ampliación de canales de atención médica ha dado un paso importante con la puesta en marcha de la Línea 137, un servicio exclusivo del Distrito para orientar y atender urgencias de salud. Esta línea, que lleva poco más de dos meses funcionando, ya reporta resultados positivos según la Secretaría Distrital de Salud. De acuerdo con Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, la Línea 137 registró más de 35.000 llamadas desde su apertura. Esta cifra evidencia la acogida de la ciudadanía hacia nuevas alternativas de orientación sanitaria, lo que ayuda a descongestionar salas de urgencias y permite enfocar la atención médica en los casos verdaderamente críticos.

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La Línea 137 se diseñó con una dinámica de atención especializada similar a la conocida Línea 123, pero con un enfoque íntegramente en el sector salud. Su función es agilizar y organizar el acceso de los bogotanos a los servicios médicos, ofreciendo una herramienta que actúa como punto de entrada para quienes buscan atención prioritaria. Además, todas las llamadas relacionadas con salud que ingresan por la Línea 123 también son redirigidas para su gestión desde la 137, concentrando y optimizando la respuesta en salud.

El balance operativo de este canal muestra logros destacados. Por ejemplo, se logró un redireccionamiento efectivo de pacientes clasificados en triage IV y V —es decir, casos no vitales o de baja complejidad— con un 80 % de éxito en la asignación de citas prioritarias. Este resultado, alcanzado gracias a la articulación entre la Secretaría Distrital de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), minimizó el desplazamiento innecesario de pacientes hacia las salas de urgencias. También es relevante que casi el 45 % de las solicitudes fueron resueltas telefónicamente y de inmediato, demostrando la eficacia de la orientación que ofrece el personal de la línea sin que se requiera consulta presencial.

La Secretaría Distrital de Salud refuerza que el uso adecuado de la Línea 137, así como las teleconsultas, continúa siendo fundamental para resolver casos no críticos, como se evidenció durante los picos de emergencia de la pandemia de COVID-19. Esta herramienta permite recibir orientación sobre síntomas, acceder a rutas de atención según ubicación y red prestadora, y gestionar acompañamiento con las EAPB para consultas prioritarias, todo ello sin costo para los habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la Línea 137 en Bogotá para la atención en salud?

La Línea 137 brinda orientación inmediata sobre síntomas, permite identificar el nivel de atención más adecuado según la situación de cada persona y sugiere la mejor ruta de acceso dentro de la red de servicios médicos de Bogotá. Además, facilita la articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y ayuda a resolver inquietudes de salud de forma rápida y segura, evitando desplazamientos innecesarios a los centros de urgencia.

¿Cómo ayuda la Línea 137 a descongestionar las salas de urgencias en Bogotá?

Al gestionar y resolver de manera telefónica cerca del 45 % de las solicitudes, la Línea 137 consigue filtrar los casos que realmente requieren atención médica presencial. La asignación del 80 % de las citas prioritarias para situaciones no urgentes reduce las filas y la ocupación de las salas de urgencias, permitiendo que el personal médico se concentre en los pacientes en condición crítica y optimizando así el uso de los recursos de la red hospitalaria de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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