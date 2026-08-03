Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Las autoridades de Bogotá realizaron recientemente un operativo conjunto en la avenida Caracas con calle 57, donde lograron la captura de un hombre que fingía ser vendedor ambulante, pero en realidad se desempeñaba como distribuidor de estupefacientes en esa zona. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Local de Chapinero, la operación fue el resultado de reportes ciudadanos que alertaron sobre la reiterada presencia de personas sospechosas, quienes aparentaban vender productos desde primeras horas del día hasta la madrugada, incluso los fines de semana.

Sigue a PULZO en Discover

Las denuncias indicaban que, mientras los sujetos simulaban vender dulces en horarios poco habituales para este comercio, realmente estaban implicados en actividades ilícitas, pues no habría sentido económico en permanecer allí durante horas con escasa afluencia de clientes. Durante el operativo, la Policía de Bogotá sorprendió al señalado escondiendo un bolso que, tras la revisión, contenía dosis de bazuco ya listas para comercializarse. Por este hallazgo, el hombre fue capturado y deberá responder judicialmente, según las autoridades.

Este operativo no solo permitió la detención de un presunto delincuente, sino que también facilitó la recuperación del espacio público, afectado por la presencia de vendedores ambulantes que obstaculizaban el paso, especialmente para personas con discapacidad visual. Además, se reportaron comportamientos violentos de algunos comerciantes informales contra funcionarios de la Alcaldía Local de Chapinero y de los denominados Gestores de Convivencia.

El procedimiento se enmarca en el Decreto 117 de 2026, que busca organizar y recuperar los espacios públicos de la ciudad, estableciendo zonas seguras y definiendo la presencia activa de diversas entidades distritales. Durante la jornada, se ofrecieron alternativas de reubicación a los vendedores ambulantes, mediante la gestión del Instituto para la Economía Social (IPES). Aunque al comienzo hubo resistencia y actitudes groseras, dos de los comerciantes finalmente accedieron a escuchar las propuestas de reubicación para ejercer su actividad en áreas permitidas.

Lee También

Después del operativo, la Secretaría Distrital de Seguridad confirmó que los Gestores del Orden mantendrán presencia constante en esta intersección, para facilitar la convivencia, prevenir conflictos y servir de enlace entre la ciudadanía y las entidades del Distrito. Esto forma parte de la estrategia integral para garantizar que Bogotá continúe avanzando hacia espacios seguros y libres de actividades delictivas.

¿Qué funciones cumplen los Gestores del Orden y de Convivencia en Bogotá?

Los Gestores del Orden y de Convivencia en Bogotá son funcionarios encargados de promover la armonía en el espacio público, prevenir conflictos y actuar como puente entre los ciudadanos y las autoridades distritales. Su labor es facilitar acuerdos, intervenir en situaciones problemáticas y contribuir activamente en tareas de recuperación del espacio público, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Cómo se puede denunciar la venta de drogas o hechos delictivos en Bogotá?

Si usted presencia hechos contrarios a la convivencia o actividades delictivas como la venta de drogas en Bogotá, puede denunciarlos a través de la Línea de Emergencias 123. Esta herramienta es fundamental para iniciar procesos de investigación y judicialización, apoyando la labor de las autoridades en la lucha contra el crimen y para que la ciudad sea un espacio más seguro para todos los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Nota: la foto principal de este artículo fue cambiada porque aparecían personas que no están vinculadas con el caso investigado de microtráfico en la zona.

* Pulzo.com se escribe con Z