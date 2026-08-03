Por: El Espectador

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¿Qué ocurriría si Karl Marx y Mijaíl Bakunin, dos pensadores cuyas ideas marcaron el rumbo del pensamiento político, aparecieran en el presente solo para confrontar el legado que dejaron? Esta es la provocadora inquietud que impulsa la obra ‘Spider-Marx y el ratón Bakunin en el último cómic’, una propuesta escénica del Grupo Móvil Flotante, realizada en coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y fruto de una colaboración con La Libélula Dorada. El montaje, que será estrenado el 7 y 8 de agosto en el Teatro Estudio del Teatro Mayor, utiliza el humor, los títeres y el teatro para examinar la vigencia de las utopías políticas y el diálogo entre ideologías opuestas.

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En el centro de la obra se encuentran un actor y un titiritero, quienes atraviesan pérdidas personales y crisis creativas. Como respuesta, deciden ensayar una pieza donde Marx y Bakunin, arquetipos históricos de visiones opuestas, son transportados al mundo actual para evaluar el impacto de sus pensamientos. Por un lado, Marx reflexiona sobre los efectos, aciertos y fracasos de su legado; por el otro, Bakunin mantiene una postura radical frente a la libertad y desafía todo poder centralizado, en un constante contrapunto con su antagonista. De acuerdo con la información disponible, el montaje se pregunta si los postulados de ambos pensadores mantienen relevancia o si han caído en el olvido ante las crisis contemporáneas.

La dirección de la obra está a cargo de César Badillo, actor de larga trayectoria en el Teatro La Candelaria, e Iván Darío Álvarez, referente del teatro de títeres desde La Libélula Dorada. El Grupo Móvil Flotante, fundado en 2017 en Bogotá, enfatiza en la experimentación actoral y ha presentado ocho obras bajo la dirección de artistas reconocidos como Badillo y Liliana Montaña, quien cuenta con más de 25 años de experiencia y una estrecha relación con el Teatro Varasanta.

No solo se abordan las contradicciones entre ideologías, sino también temas universales como la amistad, el duelo, la vejez y el fracaso. La puesta en escena combina sátira y humanidad, buscando conmover y divertir al espectador a la vez que lo invita a reconsiderar sus propias convicciones.

¿De qué trata 'Spider-Marx y el ratón Bakunin en el último cómic'?

La obra muestra a Marx y Bakunin, figuras históricas del pensamiento político, enfrentándose al mundo contemporáneo. A través del teatro y los títeres, la propuesta revisa el impacto actual de sus ideas y usa el contraste entre ambos personajes para explorar temas como la crisis de las utopías políticas, la libertad y el poder, en una mezcla de reflexión y humor.

¿Quiénes son los creadores de la obra y por qué son relevantes en el teatro colombiano?

La dirección está a cargo de César Badillo, quien cuenta con más de cuatro décadas en Teatro La Candelaria, e Iván Darío Álvarez, líder de La Libélula Dorada y pionero del teatro de títeres en Colombia. Junto con Liliana Montaña, dramaturga y maestra en artes vivas, han sido claves en la evolución del Grupo Móvil Flotante y el teatro experimental en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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