Por: El Espectador

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En la mañana de hoy se conoció la noticia del fallecimiento de Álvaro Uribe González, destacado locutor colombiano, quien murió a los 86 años en Bogotá. El hecho fue confirmado por su hijo, el periodista Juan Uribe, quien expresó palabras de gratitud por la vida y enseñanzas de su padre: “Lo que más me queda es agradecimiento, porque he sido muy afortunado con todo lo que me enseñó, todo lo que me quiso. Adoraba a mi mamá, a mis nietos y ha sido una maravilla estar con él hasta el último minuto”.

Álvaro Uribe González fue uno de los pioneros de la locución en Colombia y el primer DJ de Radio Santa Fe, desempeñando un papel trascendental en la creación de espacios dedicados a la juventud dentro de la radio nacional. Según testimonios citados en redes sociales por la Asociación Colombiana de Locutores (ACL), Uribe González marcó la identidad sonora del Canal Carol con su voz inconfundible durante una década y desarrolló una notable carrera colaborando en comerciales para más de 400 marcas, incluyendo empresas tanto nacionales como internacionales como Pensiones Porvenir, Bancafé, ISA y Conexión Colombia.

Entre 1970 y el año 2000, se consolidó como la voz comercial más influyente de la radio colombiana, hasta el punto de imponer sus propias tarifas, de acuerdo con el recuerdo de Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL. Su trabajo excedió el ámbito radial, pues incursionó en la televisión con programas como la novela “Calamar” y realizó labores como editor, cronista y locutor deportivo de eventos de alto nivel, como la Vuelta a Colombia. Además, participó en las locuciones promocionales para Caracol Radio, el Noticiero QAP TV y estuvo presente en el prelanzamiento del Canal RCN.

La transformación de la radio informativa en Colombia también se le atribuye a Uribe González. Durante su trayectoria en Radio Santa Fe, introdujo una fórmula innovadora: la emisión de boletines informativos cada 15 minutos, una frecuencia sin precedentes para la época, pues la práctica común en la industria era transmitir noticias cada hora. “Yo me inventé lo del cuarto de hora y ese invento significó una revolución”, afirmó en entrevista con el periodista Germán Posada. Reconocía que el éxito de esta metodología residió en la conformación de un equipo de periodistas con talento y gran calidad vocal, porque, en sus propias palabras, “para mí la radio es música y todos ellos tenían muy bonitas voces”.

¿Quién fue Álvaro Uribe González y por qué es importante en la historia de la radio colombiana?

Álvaro Uribe González fue un locutor pionero y uno de los más influyentes en la radio colombiana. Su labor como primer DJ de Radio Santa Fe y su impacto en iniciativas informativas y comerciales contribuyeron a revolucionar la forma de hacer radio en el país, dejando una huella imborrable tanto en la industria como en las generaciones posteriores de profesionales.

¿En qué consistió la ‘revolución’ del cuarto de hora implementada por Álvaro Uribe González en Radio Santa Fe?

El 'cuarto de hora' fue una estrategia introducida por Uribe González consistente en emitir boletines informativos cada 15 minutos, en contraste con otras emisoras que lo realizaban cada hora. Esta innovación agilizó la entrega de noticias y transformó los modelos de información radial en Colombia, estableciendo un hito que hasta hoy se recuerda en el ámbito periodístico nacional.

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