El reconocido artista mexicano Carlos Rivera anunció su regreso a los escenarios colombianos con su nueva gira, titulada ¡Vida México! Tour. El espectáculo se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, bajo la producción de la promotora Breakfast Live.

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Esta gira acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, un álbum compuesto por 15 canciones y un bonus track que rinde tributo a la identidad, las raíces musicales y la riqueza cultural de México. El concepto del proyecto toma como inspiración una de las tradiciones más emblemáticas de su país, enfocándose en la celebración de la vida, la memoria y el legado de quienes perduran a través del recuerdo. El repertorio del concierto combinará estos nuevos sonidos con los grandes éxitos que han definido sus más de dos décadas de trayectoria, incluyendo temas muy queridos por el público como Recuérdame, Me Muero, Te Esperaba, Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro y Sería Más Fácil.

Localidades y etapas de boletería

Las entradas para este esperado reencuentro estarán disponibles a través de la plataforma de TuBoleta, siguiendo un cronograma dividido en dos fases

Preventa Movistar: Disponible desde el martes 4 de agosto a las 10:00 a. m. hasta el jueves 6 de agosto a las 9:59 a. m. (o hasta agotar existencias).

Venta General: Iniciará el jueves 6 de agosto a las 10:00 a. m. (o antes si se agota la preventa exclusiva).

Los precios de las entradas varían según la localidad en el recinto:

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Tribuna Fan Sur: $480.000 (Preventa Etapa Lanzamiento / Precio Full $480.000)

Platea: $340.000 (Preventa Etapa Lanzamiento / Precio Full $340.000)

Platea 101 y 103: $280K etapa lanzamiento / $350K precio full

Platea 104, 105 y 106: $150K etapa lanzamiento / $180K precio full

Segundo Piso (Secciones 208 a 212): $100K etapa lanzamiento / $200K precio full (Nota: Los precios descritos anteriormente no incluyen el servicio de tiquetería).

El vínculo entre el intérprete y el público colombiano ha sido estrecho a lo largo de los años, consolidando al país como uno de los territorios más receptivos e importantes para su carrera fuera de México, un motivo que promete convertir la cita de octubre en una noche memorable para sus seguidores.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.