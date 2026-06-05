El romanticismo se apoderó de la capital colombiana tras una larga espera para sus seguidores. Luego de ocho años sin pisar un escenario en Bogotá, el reconocido dúo mexicano-argentino Sin Bandera reafirmó su fuerte vínculo con el público local al registrar un lleno total en el Movistar Arena. La presentación se dio en el marco de su gira internacional denominada “Escenas Tour”, ofreciendo una velada inolvidable cargada de memorias y emociones.

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Durante más de dos horas de espectáculo continuo, Noel Schajris y Leonel García deleitaron a los asistentes con un recorrido sonoro por los temas más significativos de su trayectoria musical. El público de la capital coreó de principio a fin himnos del pop en español como “Kilómetros”, “Entra En Mi Vida”, “Que Lloro”, “Te Vi Venir”, “Suelta Mi Mano” y “Mientes Tan Bien”, confirmando la vigencia de sus letras en el país.

La exitosa parada en Bogotá ratifica el impacto continental del grupo, que continúa recorriendo diversos países de Latinoamérica para celebrar más de dos décadas de carrera artística consolidada. Con miles de millones de reproducciones acumuladas en las principales plataformas digitales, Sin Bandera se mantiene como uno de los referentes más importantes de la balada, logrando conectar con varias generaciones de seguidores.

Detrás de la producción de este concierto masivo en el corazón de Bogotá estuvo la empresa AME Concerts, compañía liderada por Marco Barranco. Con este resultado, la firma organizadora sigue apostándole de manera constante a la realización de espectáculos internacionales de gran formato y a la creación de experiencias de entretenimiento de primer nivel para los espectadores en Colombia

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