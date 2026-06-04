La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra Ticket Fast S.A.S., empresa operadora de la plataforma Tuboleta.com, por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de boletería para conciertos, partidos de fútbol y espectáculos públicos en Colombia.

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La decisión se tomó tras analizar nueve expedientes con múltiples quejas de consumidores.

La entidad identificó cinco posibles infracciones. La primera corresponde a fallas en el deber de información, pues la plataforma habría omitido datos clave como horarios, municipios de los eventos, promotores y canales autorizados de venta en varios conciertos.

La segunda apunta a la falta de notificación a la SIC sobre los mecanismos de devolución de dinero luego de cancelaciones o cambios de fechas de algunos eventos.

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Además, la SIC detectó presuntas cláusulas abusivas en los términos y condiciones de la plataforma, donde TuBoleta se desligaría de responsabilidades logísticas y negaría reembolsos de ciertos servicios adicionales.

También investiga posibles incumplimientos en las reglas del comercio electrónico, especialmente en el derecho de retracto y en la atención de PQRS.

Finalmente, la empresa habría ignorado requerimientos de la autoridad relacionados con eventos deportivos y festivales. Ticket Fast podrá ejercer su defensa durante el proceso.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.