La llegada de nuevas marcas internacionales a Bogotá sigue mostrando el dinamismo comercial de la capital y, especialmente, de algunos de sus principales centros comerciales. Esta vez, la multinacional deportiva Nike anunció la apertura de una nueva tienda en Unicentro, uno de los complejos comerciales más tradicionales y concurridos del país.

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La compañía abrió un local de 512 metros cuadrados distribuidos en dos pisos dentro del reconocido centro comercial ubicado en el norte de la ciudad. El espacio está situado en la entrada número 8 y hace parte de la estrategia de expansión de la marca en Colombia, un mercado que sigue ganando relevancia para la industria deportiva y de moda urbana.

La llegada de Nike a Unicentro también refleja la importancia que mantiene este centro comercial dentro del ecosistema económico bogotano. Desde hace décadas, Unicentro se consolidó como uno de los puntos comerciales más emblemáticos de la capital, recibiendo diariamente a miles de visitantes y funcionando como vitrina para marcas nacionales e internacionales.

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Expertos del sector han señalado que este tipo de aperturas no solo fortalecen la oferta comercial del lugar, sino que además generan un impacto positivo en el flujo de consumidores, el empleo y el movimiento económico de toda la zona norte de Bogotá. Asimismo, evidencian cómo el mercado colombiano continúa siendo atractivo para compañías globales, especialmente en segmentos relacionados con deporte, bienestar y estilo de vida.

La nueva tienda operará bajo el concepto Nike Rise 2.0, un formato que la empresa ha implementado en mercados estratégicos alrededor del mundo y que busca integrar experiencias más cercanas con los consumidores y comunidades deportivas. Según explicó Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, este espacio tendrá un enfoque importante hacia disciplinas como running y training.

Además de ropa y calzado deportivo, la tienda contará con categorías de ‘lifestyle’ y Jordan, reuniendo más de 578 referencias entre accesorios, prendas y tenis. La compañía espera captar parte del alto tráfico que diariamente circula por Unicentro, considerado uno de los centros comerciales más visitados del país.

La apertura también se da en un momento en el que el mercado deportivo mantiene un crecimiento sostenido en Colombia. El aumento en el interés por hábitos saludables, entrenamiento físico y moda deportiva ha impulsado la expansión de este tipo de marcas en ciudades principales, donde los consumidores buscan cada vez más productos asociados con deporte y comodidad para la vida cotidiana.

(Ver también: Negociazo de los centros comerciales no se detiene: ventas ya superan los $ 47 billones)

Con esta inauguración, Nike continúa ampliando su presencia física en Bogotá y refuerza la competencia dentro de una industria que sigue creciendo en el país, impulsada tanto por el consumo local como por la llegada constante de nuevas inversiones comerciales.

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