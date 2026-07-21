Por: Caracol TV

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En un pequeño pueblo ubicado entre las montañas de los Alpes suizos hay un lugar que ha despertado el interés de viajeros de todo el mundo por una particular iniciativa: ofrece incentivos económicos a quienes decidan establecerse allí de forma permanente.

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El creador de contenido colombiano Juan Díaz, conocido como Planetajuan, viajó recientemente a esta comunidad para conocer de primera mano cómo funciona este programa de repoblamiento y cuáles son las condiciones para acceder a sus beneficios.

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El colombiano viajó hasta Albinen, una localidad enclavada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, rodeada por los Alpes y con vista al valle de Valais, para conocer la curiosa oferta que existe por vivir en ese lugar.

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Durante su visita, el creador de contenido afirmó que no existe el tráfico, ya que el transporte público funciona con pocos recorridos al día. Además, habló sobre la tranquilidad del espacio, destacando la seguridad del pueblo. “Es una vida extremadamente tranquila”, aseguró.



¿Cuál es el origen del programa en Albinen?

El programa fue diseñado originalmente como una estrategia para combatir el fenómeno del despoblamiento que afecta a diversas zonas rurales de Europa. En Albinen, las autoridades locales observaron una tendencia constante de migración de sus habitantes, especialmente de los jóvenes, quienes se trasladan a centros urbanos más grandes en busca de mejores oportunidades educativas y laborales.

“El pueblo representa la cruda realidad de la historia de Europa que envejece, de los pueblitos que quedan cada vez más desocupados, de la juventud que desaparece y va a buscar fortuna a otros lugares”, explicó Díaz , mientras realizaba su recorrido.

Esta situación provocó un envejecimiento de la población y la necesidad de atraer a nuevas familias que garanticen la continuidad y el futuro de la comunidad. De acuerdo con la información, el objetivo central de la iniciativa no es simplemente la distribución de dinero, sino el fomento de proyectos de vida que fortalezcan el tejido social del municipio a largo plazo.

La oferta consiste en un intercambio económico condicionado para personas que estén genuinamente interesadas en residir en este entorno alpino.



¿De cuánto es el incentivo?

El monto que reciben los nuevos residentes no es una cifra fija para todos, sino que depende directamente de la composición del núcleo familiar que presente la solicitud. El apoyo económico se distribuye de la siguiente manera: cada adulto recibe 25.000 francos suizos (aproximadamente 100 millones de pesos colombianos) y por cada menor de edad se entregan 10.000 francos suizos adicionales (cerca de 40 millones de pesos colombianos).

Bajo este esquema, una familia conformada por dos adultos y dos hijos podría acceder a un beneficio total de 70.000 francos suizos, cifra que equivale a unos 280 millones de pesos colombianos. Sin embargo, se aclara que estas sumas no son de libre disposición inmediata ni se entregan automáticamente a cualquier persona que llegue al pueblo, sino que están sujetas a procesos de verificación y cumplimiento de normas específicas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio?

El acceso al incentivo económico en Albinen está regulado por una serie de condiciones estrictas que los aspirantes deben cumplir satisfactoriamente. Una de las principales limitaciones es la edad, ya que los solicitantes deben tener menos de 45 años al momento de presentar su candidatura. “La idea es llenar estos pueblos con población joven”, aseguró el creador de contenido.

Asimismo, el programa exige que los interesados cumplan con todas las normativas migratorias de Suiza para poder establecerse legalmente en el país.

Uno de los puntos más determinantes es el compromiso de residencia y la inversión inmobiliaria. Los beneficiarios deben comprar una vivienda en el municipio, ya que el programa no es válido para personas en calidad de arrendatarios. Según explicó, la propiedad debe tener un valor mínimo de 200.000 francos suizos (alrededor de 800 millones de pesos), y al sumar remodelaciones y otros gastos, la inversión puede acercarse a los mil millones de pesos.

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Además, existe el compromiso legal de vivir en Albinen durante un periodo mínimo de 10 años. En caso de que la familia o el individuo decida abandonar la localidad antes de cumplirse ese plazo, surge la obligación de devolver la totalidad del dinero recibido a las autoridades locales.

En cuanto al entorno, Albinen se caracteriza por ser un pueblo rodeado de naturaleza y paisajes montañosos, con calles silenciosas y viviendas de arquitectura tradicional. La actividad económica en el municipio es reducida y la vida nocturna es prácticamente inexistente. Por ello, afirmó que este beneficio es para quienes buscan un estilo de vida tranquilo, seguro y en contacto permanente con la naturaleza.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua