Yumbo ya cuenta con un nuevo símbolo que busca convertirse en referente del municipio. Se trata de un gran letrero con el nombre “YUMBO”, instalado sobre una montaña e inspirado en el famoso cartel de Hollywood, con el propósito de fortalecer la identidad local y atraer visitantes.

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La estructura puede observarse desde distintos puntos del municipio y se suma a la estrategia para posicionar a Yumbo como un destino turístico, además de su reconocimiento como uno de los principales centros industriales del país.

El letrero busca impulsar el turismo en Yumbo

La iniciativa fue promovida por el concejal Andrés Felipe Muñoz como un regalo por el cumpleaños del municipio.

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Uno de los objetivos es que el lugar se convierta en un nuevo punto de interés para quienes visitan Yumbo, especialmente al integrarse al recorrido de ‘Las Brujitas’, la experiencia turística en la que vehículos adaptados recorren la antigua vía férrea.

Tras meses de trabajo, hoy YUMBO ya luce en nuestra montaña. Un símbolo de identidad, orgullo y amor por nuestro municipio. Un regalo para Yumbo que, desde hoy, hace parte de su historia. ❤️ ¿Se ven hermosas, no? 😍#Yumbo #Montaña #AFM pic.twitter.com/BK0lG62S4S — Andrés Felipe Muñoz Erazo (@andresfme08) July 2, 2026

También esperan beneficiar a los emprendedores locales

Además de reforzar el sentido de pertenencia de los habitantes, el proyecto busca promover nuevas oportunidades para comerciantes y emprendedores que puedan beneficiarse de un mayor flujo de visitantes.

Con la instalación del letrero, Yumbo apuesta por consolidar una imagen que combine su tradición industrial con nuevas alternativas para el turismo y el desarrollo económico del municipio.

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