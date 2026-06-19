La secretaria de Industria, Comercio y Turismo de Duitama, Andrea Jarro, entregó a Pulzo todos los detalles de la versión número 15 de la Feria del Oriente Colombiano, que se realizará del 26 al 29 de junio y que busca consolidarse como uno de los eventos económicos y turísticos más importantes de la región.

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Explicó que se trata de una feria bienal de carácter multisectorial organizada junto con la Cámara de Comercio, que reunirá más de 184 expositores provenientes de Boyacá, Santander, Casanare, Cundinamarca y Antioquia.

La funcionaria destacó que la Alcaldía impulsó una convocatoria para apoyar el emprendimiento local y, tras evaluar 46 postulaciones, seleccionó y respaldó directamente a 25 expositores que cumplieron los requisitos establecidos.

Además, señaló que el evento contará con más de 180 espacios comerciales disponibles para empresas y emprendedores.

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En cuanto al impacto esperado, recordó que la edición anterior reunió cerca de 27.000 visitantes y que este año la meta es alcanzar los 35.000 asistentes gracias a una estrategia de promoción fortalecida y una oferta ampliada.

Para responder a esta demanda, Duitama dispone de más de 2.000 camas hoteleras y ha articulado esfuerzos con bares, gastrobares y establecimientos turísticos para incentivar que los visitantes prolonguen su estadía.

También resaltó el potencial turístico del municipio y sus alrededores, mencionando atractivos como el sendero de La Zarza, cascadas, el Pueblito Boyacense y zonas de páramo con restricciones ambientales. Paralelamente, la Alcaldía adelantó inversiones en mantenimiento vial y fortalecimiento de la seguridad.

Finalmente, explicó que la administración trabaja en el fortalecimiento del emprendimiento mediante capacitaciones, misiones empresariales, ruedas de negocio y apoyo al clúster metalmecánico, con el objetivo de posicionar a Duitama como sede de eventos y encuentros empresariales de alcance nacional.

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En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).