A pocos días de la segunda vuelta presidencial, cientos de habitantes de municipios de Boyacá recibieron ropa, calzado y otros artículos financiados con recursos que superarían los 1.000 millones de pesos.

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Las entregas fueron lideradas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se concentraron en varias poblaciones del departamento, lo que provocó críticas por coincidir con la recta final de la contienda electoral.

De acuerdo con El Tiempo, el pasado 10 de junio en Soracá, cerca de 500 adultos mayores fueron convocados a una cancha de fútbol para recibir kits con prendas de vestir, zapatos y accesorios.

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Según el citado medio, solo esa jornada habría representado una inversión cercana a los 500 millones de pesos y se habrían entregado kits de ropa de las marcas North Face y Puma, además de calzado Nike y otros accesorios.

Denuncian promesas para presuntamente favorecer a campaña de Iván Cepeda

Aunque la jornada fue presentada como una actividad dirigida a beneficiarios del programa Colombia Mayor, en redes sociales comenzaron a circular denuncias sobre supuestos mensajes políticos asociados a la entrega de los regalos.

De acuerdo con esas versiones, recogidas por el rotativo, algunas personas habrían recibido promesas relacionadas con eventuales beneficios adicionales en caso de que el candidato presidencial Iván Cepeda llegue a la Casa de Nariño.

Entre los señalamientos que se difundieron figura la presunta promesa de acceso a vivienda para quienes participaron en las jornadas. Hasta el momento no se conocen pruebas concluyentes que acrediten que dichas ofertas fueron formuladas de manera oficial por la campaña del candidato o por funcionarios del Gobierno nacional.

Sin embargo, las denuncias adquirieron relevancia debido a que los eventos estuvieron vinculados a beneficiarios de programas sociales financiados con recursos públicos. La controversia se intensificó por la posible utilización del nombre del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) en medio de actividades que coincidieron con la recta final de la campaña presidencial.

¿Qué dijo el alcalde de Soracá sobre polémico evento?

En medio de la controversia, Efraín Camilo Bernal Yanquen, alcalde de Soracá, rechazó las versiones que apuntan a que durante la actividad se habrían hecho promesas de vivienda para favorecer una candidatura presidencial.

Además, el mandatario local aseguró que durante la jornada sí se habló de un proyecto relacionado con unidades sanitarias, pero negó que se hubiera ofrecido la entrega de casas a los asistentes.

“Es falso que se haya hablado de entregas de casas, lo que sí se habló fue que desde 2023 viene un proyecto de 125 unidades sanitarias que ya está en una fase tres. Es un proyecto que incluso empezó desde la administración pasada, radicado en Prosperidad Social”, afirmó en diálogo con El Tiempo.

Según explicó Bernal, la iniciativa mencionada durante el encuentro corresponde a un proceso que viene avanzando desde hace varios años y que todavía depende de trámites administrativos y de la asignación de recursos para poder ejecutarse. En ese sentido, indicó que se trata de un proyecto cuya financiación estaría cercana a los 5.200 millones de pesos.

“Pero no se habló de la campaña, para sacar adelante ese proyecto se necesita primero una resolución de aprobación de los recursos, de alrededor de 5.200 millones de pesos aproximadamente, y esa plata sale de Prosperidad Social”, agregó el alcalde.

El mandatario también insistió en que la actividad no tuvo contenido político y que se tomaron medidas para evitar que pudiera interpretarse como un acto de campaña.

“Presidencia ni siquiera compró nada, sino que son donaciones hechas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)”, señaló el alcalde al citado medio.

De acuerdo con Bernal, la mención al proyecto de unidades sanitarias fue un asunto secundario dentro de la jornada. Según dijo, el propósito principal del evento estaba centrado en la entrega de los kits.