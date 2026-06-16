Un juez de Medellín dictó una medida provisional contra Gustavo Petro mientras estudia una acción de tutela relacionada con su participación en medio de la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el domingo 21 de junio.

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La decisión le ordena abstenerse de utilizar recursos, bienes, canales oficiales, escenarios públicos y plataformas asociadas a su investidura presidencial para favorecer o perjudicar a cualquiera de los candidatos presidenciales.

De acuerdo con información proporcionada por El Tiempo, esa medida incluye expresamente sus intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, especialmente su cuenta de X, que ha sido uno de sus principales canales de comunicación política.

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Según el despacho judicial, la medida busca preservar la neutralidad institucional del Estado durante el proceso electoral y evitar que el peso de la Presidencia influya en la contienda mientras se resuelve de fondo la tutela.

Además, el juez le ordenó abstenerse de realizar afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales sin aportar pruebas verificables. Esta orden se suma a otras decisiones judiciales recientes que han cuestionado las denuncias de fraude hechas por Petro respecto a distintos procesos electorales. En abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya le había ordenado no formular acusaciones de fraude sin sustento probatorio y rectificar algunas de sus declaraciones públicas.

El caso también se produce en un contexto en el que otras altas cortes han analizado la participación política del mandatario. A finales de mayo, el Consejo de Estado concluyó que Petro había incumplido restricciones de la Ley de Garantías Electorales y le ordenó abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos y movimientos políticos mediante publicaciones, medios oficiales o eventos públicos.

La decisión actual es cautelar, es decir, no constituye una sanción ni una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. El juez deberá estudiar las pruebas y argumentos presentados por las partes antes de emitir un fallo final sobre la tutela.

Otros fallos que buscan frenar participación en política de parte de Gustavo Petro

La nueva determinación se suma a varios fallos emitidos durante el actual proceso electoral. A finales de mayo, el Consejo de Estado ordenó al mandatario abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos mediante medios oficiales del Estado, al concluir que incumplió los deberes de neutralidad exigidos a los servidores públicos.

Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le había ordenado retractarse de afirmaciones relacionadas con supuestos fraudes electorales y evitar nuevas acusaciones sin sustento, al considerar que dichas declaraciones carecían de evidencia suficiente.

Mientras avanza el trámite de la tutela, la orden judicial permanece vigente y su cumplimiento deberá ser observado por las autoridades competentes, en medio de una campaña presidencial marcada por las controversias jurídicas y los cuestionamientos sobre la participación del presidente en el debate electoral.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.