El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa encargada de distribuir y comercializar energía en la región Caribe, tras concluir que la intervención realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos no logró superar la crisis financiera y operativa de la compañía.

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La medida llega después de casi dos años de control estatal orientado a garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios.

Según explicó el mandatario, el objetivo es integrar los activos de Air-e con otra empresa pública de la región para crear una nueva estructura que permita fortalecer la operación eléctrica y mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.

Petro también responsabilizó a antiguos operadores y sectores políticos por años de falta de inversión en infraestructura.

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El anuncio generó preocupación en el sector energético. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que una liquidación sin resolver las deudas pendientes podría ocasionar conflictos legales y afectar a acreedores.

En la misma línea, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta calificó la intervención como un fracaso y alertó sobre el riesgo de profundizar el llamado “apagón financiero”.

Air-e enfrenta una compleja situación económica, con deudas acumuladas y advertencias de organismos de control.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta por proyectos como Colombia Solar para impulsar la autogeneración y reducir pérdidas en la Costa Caribe.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.