Los puestos de los contratistas y empleados públicos de varios ministerios en Colombia amanecieron este jueves con panfletos que, en una página completa, describen la supuesta amenaza que es para ellos la llegada de Abelardo de la Espriella al poder.

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Pulzo tuvo acceso a dicho panfleto, que a la fuerza les hace ver a estos trabajadores que, si votan por el contendor de Cepeda, supuestamente se van a quedar sin trabajo.

“Atención, servidores públicos y contratistas. ¿Trabajas en un ministerio o entidad del Estado? Tu empleo podría estar en riesgo”, dice el encabezado del panfleto.

Seguido, les advierte que, en caso de que las medidas de De la Espriella se implementen, “miles de servidores públicos y contratistas podrían verse afectados”.

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Vale mencionar que, en caso de llegar Iván Cepeda a la Casa de Nariño, no se traduce necesariamente en que los mismos contratistas y trabajadores públicos se mantendrán en la nómina del Estado. De hecho, en la mayoría de los casos, muchos funcionarios y contratistas —sin importar el gobierno que llegue— son removidos.

De hecho, el mismo candidato del Pacto Histórico ha mencionado que cambiaría a la mayoría de los ministros actuales de Gustavo Petro y, por ende, a sus equipos de trabajo.

Este es el panfleto que está circulando en los ministerios y otras entidades gubernamentales:

¿Cuántos trabajadores tiene el Estado colombiano en total?

De acuerdo con las bases de datos unificadas del Sistema de Información Estratégica (SIE) de la Función Pública, el número de servidores públicos vinculados formalmente al Estado colombiano asciende a 1.403.067 personas.

Es fundamental destacar que este universo de más de 1,4 millones de funcionarios formales no responde exclusivamente a personal administrativo en oficinas. El grueso de la fuerza laboral del Estado se concentra en dos sectores esenciales para el funcionamiento del país:

Personal Uniformado: Representa el 29% del total de servidores, agrupando a los miembros de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y de la Policía Nacional.

Representa el del total de servidores, agrupando a los miembros de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y de la Policía Nacional. Docentes oficiales: Constituyen el 24% de la planta del Estado, vinculados a través del Sistema General de Participaciones (SGP) para la educación pública.

Constituyen el de la planta del Estado, vinculados a través del Sistema General de Participaciones (SGP) para la educación pública. Área administrativa y otros sectores: El 47% restante se distribuye entre empleados de carrera administrativa, cargos de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y miembros de corporaciones públicas en los órdenes nacional y territorial.

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