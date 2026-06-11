La balanza política de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia se sigue moviendo con fuerza. En un crucial pronunciamiento, la junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) anunció de manera unánime su respaldo oficial a la candidatura de Abelardo de la Espriella, cerrándole la puerta a la opción de Iván Cepeda.

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Los líderes del gremio ganadero decidieron oficializar este importante apoyo político luego de llevar a cabo una reunión presencial en la ciudad de Montería, la cual concluyó con una conversación telefónica directa con el propio candidato para definir los compromisos con el sector productivo.

Tras consolidar el respaldo de las directivas, Abelardo De la Espriella se mostró sumamente receptivo con las necesidades del campo y prometió blindar institucionalmente la actividad ganadera del país durante su eventual gobierno.

El candidato prometió formalmente otorgar:

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Todas las garantías jurídicas y de seguridad para el correcto desarrollo de sus actividades.

Todo el reconocimiento a la historia y el esfuerzo de los productores en las regiones.

Todo el respeto que merece el sector por parte de las instituciones del Estado.

“El país le debe mucho al gremio ganadero y tendrán el lugar que se merecen en la ‘Patria Milagro’”, afirmó categóricamente De la Espriella al sellar la alianza.

El peso de este anuncio no es menor dentro del tablero electoral colombiano, ya que representa un masivo caudal de votos potenciales. Actualmente, unas 700 mil familias ganaderas están representadas directamente en los diferentes gremios y asociaciones locales que forman parte de la estructura nacional de Fedegán.

El propio presidente de la federación, José Félix Lafaurie, fue el encargado de ratificar la postura ideológica y económica que los llevó a tomar esta decisión unánime.

“Tengo claro que la elección es solo una: Abelardo De La Espriella y lo que sus propuestas representan para la preservación del orden y de las libertades que permiten el desarrollo económico y el bienestar”, aseguró firmemente Lafaurie.

Este fuerte espaldarazo institucional se alinea con los movimientos políticos familiares recientes, pues previamente la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal—esposa de Lafaurie—, ya había anunciado de manera pública y formal su respaldo total a la campaña de De la Espriella.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: