Hay conmoción en el Valle del Cauca por la muerte de Gildardo Peña, un reconocido ganadero de la región. La víctima tenía 56 años y fue hallada sin vida en una zona rural de Sevilla.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Mujer habría sido asesinada por su esposo luego tener pelea en su casa: hay conmoción)

El hombre es reconocido por los negocios que tiene en el municipio y por ser un distinguido caballista. En sus redes sociales se le veía cabalgar en varios paisajes con sus animales, los cuales son numerosos.

El hombre fue encontrado exactamente en la vereda Irlanda, a 40 minutos de Sevilla. Además, la camioneta de Peña Bermeo estaba a un costado de una trocha, en medio de un matorral, completamente incinerada. Una foto evidenció que el vehículo blanco quedó totalmente chamuscado, además de tener sus vidrios rotos y las llantas destrozadas.

Lee También

Cerca de donde hallaron el cuerpo había, además, un panfleto amenazante. Por ahora, las autoridades atribuyen el asesinato a un grupo armado ilegal que delinque por ese territorio vallecaucano.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para esclarecer este homicidio e invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya a la identificación y la captura de los responsables, garantizando absoluta reserva”, dijo Héctor Ayala, comandante de la Policía de Sevilla.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)