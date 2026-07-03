La desaparición de una adolescente de 15 años mantiene en alerta a una familia caleña y ha despertado un llamado urgente a la ciudadanía. Se trata de Sofía Cortés Ortiz, hija del exgerente de Corfecali, Argemiro Cortés, quien desapareció el pasado 2 de julio después de salir de su vivienda en el barrio Quintas de Don Simón, en el sur de Cali.

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De acuerdo con sus familiares, Sofía Cortés salió de su casa sobre las 6:15 de la tarde con un recorrido muy corto. Su destino era una cancha ubicada a solo dos cuadras de su vivienda, donde su hermano menor tenía un partido de baloncesto y su madre la esperaba. Sin embargo, nunca llegó al lugar. El propio Argemiro Cortés relató lo ocurrido y aseguró: “La mamá la esperaba en la cancha y nunca llegó. No sabemos qué pasó”.

El exgerente de Corfecali también manifestó su preocupación por las circunstancias de la desaparición de su hija. “Ella va a un gimnasio. Pienso que, como es una niña tan bonita, alguien se le acercó, pero no sabemos nada. Pedimos toda la ayuda posible”, expresó. Desde entonces, familiares y allegados han buscado pistas sobre su paradero, pero hasta ahora no han tenido resultados.

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#Desaparecida | Sigue la búsqueda de Sofía Cortés Ortiz, de 15 años que se encuentra desaparecida en #Cali. Sofía fue vista por última vez en el barrio Quintas de Don Simón. Al momento de su desaparición, vestía una blusa beige, un blue jean y llevaba una maleta negra. pic.twitter.com/KUnJGW7KMb — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) July 3, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de Sofía Cortés Ortiz?

El abogado de la familia, el exfiscal Élmer Montaña, explicó que desde el momento en que Sofía no regresó comenzaron a contactar a personas cercanas con la esperanza de encontrar alguna pista. Además, indicó que el padre de la menor ya adelanta gestiones ante la Fiscalía para acelerar la búsqueda. En declaraciones a El Tiempo afirmó: “No volvió a la casa, nadie la volvió a ver. Estuvimos llamando a personas cercanas. Argemiro trabaja conmigo y soy su abogado”.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia también ha enfrentado otra situación que aumenta la incertidumbre. Argemiro Cortés reveló que han recibido llamadas anónimas de personas que aseguran tener secuestrada a la adolescente y exigen dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que esas comunicaciones provengan realmente de los responsables de la desaparición.

Sobre esas llamadas, el padre de Sofía explicó: “No hablan bien, dicen que es un secuestro, pero puede ser una extorsión u otra cosa. No sabemos”. La familia mantiene la esperanza de encontrar sana y salva a la menor y reiteró el llamado a quienes puedan tener información sobre su paradero para que la suministren a las autoridades o se comuniquen al número 313 743 1906, habilitado para recibir cualquier dato que contribuya a la búsqueda.

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