El empalme ha dejado más tensiones que acuerdos entre el Gobierno actual y el entrante, sobre todo por desacuerdos entre los delegados, el ministro de Hacienda actual y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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A esto se suma que ambas partes se han negado a que el presidente saliente, Gustavo Petro, y el saliente, Abelardo de la Espriella, sostengan una reunión, algo clave en los cambios de gobierno. Pese a que hubo insistencias en la opinión pública para un encuentro, Restrepo sepultó tal chance.

“No existe ninguna posibilidad de reunión entre el presidente saliente y el presidente entrante”. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, asegura que no hay ninguna posibilidad de que Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro se encuentren para el empalme. Aquí las… pic.twitter.com/e1KI4CZ9SX — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 3, 2026

Con esto, queda la incertidumbre de cómo va a ser el proceso para la transición a un nuevo gobierno, que de por sí es completamente opuesto al actual.

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