El arranque del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De la Espriella se puso color de hormiga. Aunque las reuniones en la Casa de Nariño apenas comenzaron, el equipo de la “Patria Milagro” ya identificó el primer gran motivo de discordia y preocupación: un sorpresivo decreto firmado el pasado 26 de junio que cambia radicalmente las reglas del juego en la entidad encargada de proteger las vidas de los personajes más poderosos del país.
Se trata del Decreto 0670, un documento que ordena un revolcón absoluto en los requisitos exigidos para ingresar a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la misma institución que tiene bajo su responsabilidad el esquema de seguridad del presidente de la República, sus ministros y los aliados del nuevo gobierno.
La molestia del equipo de De la Espriella radica en la letra menuda del decreto. El documento argumenta que las normas vigentes desde 2015 limitaban la vinculación de personal en el nivel técnico al exigir “de manera estricta formación académica formal”, sin darle el peso suficiente a la experiencia operativa en el terreno de la protección a terceros.
Bajo la bandera de promover condiciones “equitativas y no discriminatorias”, la administración Petro ordenó simplificar las condiciones para el cargo de Oficial de Protección, eliminando por completo la exigencia de títulos académicos tradicionales. Sin embargo, el mismo decreto admite que en el nivel asistencial la norma anterior permitía el ingreso de personas “con muy poca experiencia”, lo que dejaba los empleos misionales en manos de personal sin las competencias mínimas.
El primero en poner el grito en el cielo fue el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Durante una ronda de medios, el jefe del empalme entrante destapó la magnitud de lo que se está cocinando en las oficinas de la UNP y pidió ponerle la lupa de inmediato a la idoneidad de quienes cuidarán las espaldas del nuevo mandatario.
“6.500 personas que se están nombrando en la Unidad Nacional de Protección, en donde en un decreto del mes de junio se cambiaron los requisitos para simplificarlos. Ojo, que ahí puede haber un cambio radical en la manera como se administra la seguridad del jefe de Estado y de los actores de gobierno. Eso merece por lo menos un ejercicio de atención”, advirtió Restrepo con evidente preocupación.
Para la nueva administración, flexibilizar los filtros de ingreso justo en el periodo de transición genera un manto de duda sobre los perfiles de los miles de nuevos escoltas que quedarán vinculados formalmente al Estado antes del cambio de mando del 7 de agosto.
La controversia por los esquemas de seguridad no fue el único dardo que Restrepo lanzó durante el primer día de trabajo formal en Palacio. En una declaración tajante frente al ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, el vicepresidente electo reiteró que el proceso de empalme no se limitará a la foto protocolaria, sino que será un riguroso ejercicio de verificación de realidades y riesgos.
Restrepo fue enfático en señalar que el equipo de Abelardo De la Espriella no se quedará de brazos cruzados ante la firma exprés de contratos millonarios a largo plazo, licitaciones aceleradas, cambios estructurales en los organigramas de las entidades públicas y nombramientos masivos de última hora que pretendan amarrar el presupuesto de los próximos años.
“He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado”, concluyó Restrepo, dejando claro que cada contrato firmado en las semanas restantes de la era Petro será minuciosamente revisado por el nuevo equipo jurídico.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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