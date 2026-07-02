En medio de las dudas que surgieron por las propuestas del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre una eventual reorganización del Estado, el designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se pronunció sobre el futuro de esa cartera y descartó que vaya a desaparecer o fusionarse con otra entidad.

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Durante una entrevista con El Tiempo, el funcionario aseguró que el Ministerio de Ambiente seguirá funcionando de manera independiente y defendió el papel que cumple dentro de la estrategia económica y de sostenibilidad que impulsará el nuevo Gobierno.

¿Se fusionarán los ministerios de Ambiente y Agricultura?

Consultado sobre la posibilidad de integrar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Agricultura, una idea que el presidente electo había mencionado durante la campaña, Arjona fue categórico al negar que ese escenario esté contemplado.

“De ninguna manera”, respondió el futuro ministro, al señalar que la cartera ambiental desempeña un papel estratégico para el país y no puede verse como un organismo secundario.

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Según explicó, la biodiversidad de Colombia representa una ventaja competitiva que debe convertirse en uno de los motores del desarrollo económico. Por ello, insistió en que la política ambiental será un eje de la próxima administración y no una dependencia destinada a perder autonomía.

“El tema ambiental es un soporte de la economía del país, no es un tema decorativo; es un tema fundamental para la sostenibilidad. Somos el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado, y eso debe reflejarse en que sea un renglón importante”, afirmó Arjona en diálogo con el rotativo.

¿Qué dijo Fabio Arjona sobre el fracking?

Otro de los asuntos que abordó el futuro ministro fue el uso del fracking en Colombia, un tema que provoca posiciones encontradas durante los últimos años.

Arjona explicó que el Gobierno no contempla aplicar esta técnica de manera generalizada y aseguró que cualquier decisión dependerá de análisis técnicos, científicos y ambientales.

“El fracking no será en todos los sitios”, manifestó, al indicar que cada proyecto deberá evaluarse de forma independiente, teniendo en cuenta las características de los territorios y los posibles impactos sobre los ecosistemas.

El ministro designado añadió que el propósito del nuevo Gobierno será encontrar un equilibrio entre la protección del medioambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, con decisiones sustentadas en evidencia técnica.

Las declaraciones de Arjona ofrecen una de las primeras señales sobre la política ambiental que pondrá en marcha la administración de Abelardo de la Espriella, especialmente en temas como la conservación de los ecosistemas, la explotación de recursos y la estructura institucional del sector ambiental.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.