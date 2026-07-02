El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de su gobierno, una de las carteras que tendrá a cargo la formulación de las políticas ambientales, la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales del país.

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Con este nombramiento, el mandatario continúa conformando el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

¿Quién es Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente?

De acuerdo con la información entregada por el equipo del presidente electo, Fabio Arjona es biólogo marino, investigador y actualmente se desempeña como director de Conservation International Colombia.

Además, cuenta con experiencia en el sector público al haber ocupado el cargo de viceministro de Medio Ambiente y también ha trabajado como consultor del Banco Mundial en asuntos relacionados con la gestión ambiental.

Según el comunicado, esas experiencias respaldan su llegada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para liderar la política ambiental del nuevo gobierno.

Estas serán las prioridades del Ministerio de Ambiente, según el Gobierno entrante

En el anuncio, el equipo de Abelardo De la Espriella indicó que la gestión de Arjona estará orientada a promover un modelo que combine el desarrollo económico con la protección de la biodiversidad y los recursos naturales.

Entre las prioridades mencionadas figuran la conservación del agua, el bienestar animal, las soluciones basadas en la naturaleza y el fortalecimiento del conocimiento científico como herramienta para la protección ambiental.

Asimismo, el Gobierno electo aseguró que uno de los enfoques de la nueva administración será mantener a las comunidades como eje de la gestión ambiental en los territorios.

Gobierno de De la Espriella continúa conformando su gabinete

Con la designación de Fabio Arjona, Abelardo De la Espriella sigue revelando los nombres que integrarán su gabinete ministerial antes de la posesión presidencial.

El anuncio hace parte de la conformación del equipo con el que el presidente electo iniciará su administración y que tendrá la responsabilidad de ejecutar las principales políticas públicas durante el nuevo periodo de gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.