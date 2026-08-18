Colombia podría avanzar hacia un sistema que permita recibir alertas segundos antes de sentir el movimiento fuerte de un terremoto. La propuesta quedó planteada en un proyecto de ley radicado por la congresista María Lucía Villalba, en medio del debate sobre cómo mejorar la preparación del país frente a futuras emergencias.

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La iniciativa busca crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana, una herramienta que, de acuerdo con lo planteado por la congresista, utilizaría tecnología para detectar rápidamente un sismo y enviar una advertencia a las zonas que todavía no han recibido las ondas más fuertes.

Colombia atraviesa días profundamente dolorosos y el Estado debe estar concentrado en salvar vidas, atender a los afectados y sostener, sin descanso, las labores de búsqueda y rescate. Pero también es nuestro deber prepararnos mejor para enfrentar futuras emergencias. Por eso,… pic.twitter.com/2cNvJFOg6M — María Lucía Villalba (@Maluvillalba) August 18, 2026

La congresista señaló que la propuesta llega mientras Colombia enfrenta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto y sostuvo que, además de atender la emergencia actual, el Estado debe fortalecer sus capacidades para enfrentar futuros eventos.

“Es nuestro deber prepararnos mejor para enfrentar futuras emergencias”, dijo.

¿Cómo funcionaría una alerta sísmica temprana?

Un punto importante es que un sistema de alerta sísmica no predice terremotos. La diferencia es clave: el sismo ya habría comenzado cuando los sensores lo detectan.

La tecnología busca aprovechar que las primeras ondas provocadas por un terremoto pueden ser detectadas por instrumentos antes de que lleguen las ondas que producen movimientos más fuertes en zonas determinadas.

El sistema procesa rápidamente la información registrada por los sensores y, si se cumplen los criterios establecidos, puede emitir una alerta para las áreas que todavía tienen un margen de tiempo antes de recibir el movimiento más intenso.

Ese margen puede utilizarse para tomar medidas de protección, detener determinados procesos, activar protocolos de emergencia o advertir a la población.

La duración de ese aviso no sería igual en todo el territorio. Depende, entre otros factores, de la distancia entre el lugar donde comienza el terremoto, los sensores y la población que recibirá la alerta.

Por eso, hablar de “varios segundos” no significa que todas las personas tendrían exactamente el mismo tiempo para reaccionar.

Países que ya cuentan con sistemas de alerta sísmica

Colombia no sería el primer país en utilizar este tipo de tecnología.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existen sistemas operativos de alerta sísmica temprana en países como Japón, México, Turquía, Rumania, China, Italia y Taiwán. Estos sistemas detectan rápidamente los terremotos y siguen su evolución para emitir advertencias antes de la llegada del movimiento fuerte a determinadas zonas.

Uno de los ejemplos más conocidos es Japón, que cuenta con una extensa red de instrumentos sísmicos y comenzó a emitir alertas públicas a escala nacional en 2007. La tecnología también se utiliza para activar medidas en sistemas de transporte y otras infraestructuras.

México también cuenta con un sistema de alerta sísmica que permite advertir a varias ciudades cuando determinados terremotos ocurren a suficiente distancia para que exista un margen antes de la llegada de las ondas fuertes.

Un reporte del Congressional Research Service también identifica sistemas públicos de alerta sísmica, con alcance regional o nacional, en países como Canadá, China, India, Italia, Japón, México, Rumania, Corea del Sur, Taiwán y Turquía. Otros países han desarrollado pruebas o sistemas en proceso de implementación.

La propuesta apenas inicia su trámite

La radicación del proyecto no significa que Colombia ya tenga un sistema nacional de alerta sísmica temprana. La iniciativa deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente y su eventual implementación requeriría definir aspectos técnicos, institucionales y de financiación.

La propuesta de Villalba plantea, en esencia, que el país avance hacia una herramienta que permita convertir los segundos disponibles entre la detección de un terremoto y la llegada del movimiento fuerte en tiempo para reaccionar.

La discusión toma especial relevancia después del terremoto del 10 de agosto, pero la finalidad planteada por la congresista apunta más allá de la emergencia actual: fortalecer la capacidad de prevención y respuesta de Colombia frente a futuros eventos sísmicos.

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