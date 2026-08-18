Por: El Espectador

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La agenda del Congreso se ha visto marcada por la urgencia generada tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, una tragedia que ha dejado un balance provisional de 304 personas fallecidas, más de 120.000 damnificados y alrededor de 29.554 viviendas destruidas, según datos reportados. En respuesta a esta emergencia, en el Capitolio Nacional comenzaron a presentarse los primeros proyectos de ley orientados a atender las necesidades más inmediatas, fortalecer la prevención y monitoreo de eventos sísmicos, y promover alternativas económicas para los más perjudicados.

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Uno de los proyectos destacados es el de la senadora María Lucía Villalba, del partido Nuevo Liberalismo, quien propuso crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). De acuerdo con la congresista, el SNAST pretende robustecer la capacidad para detectar sismos y enviar alertas de manera automatizada y en tiempo real, con el fin de proteger a la población. Para implementar este sistema, la senadora defiende la necesidad de articular entidades como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Además, la iniciativa contempla la participación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Sistema de Medios Públicos y los proveedores de servicios de telecomunicaciones, quienes estarían encargados de desarrollar un Reglamento Técnico Unificado para la operación del SNAST.

La propuesta contempla que tanto concesionarios, licenciatarios como operadores de radiodifusión sonora, televisión abierta y televisión por suscripción, integren obligatoriamente sus sistemas al SNAST, garantizando así la difusión oportuna de alertas. Según Villalba, esto permitirá un mayor nivel de prevención y cuidado ante futuras emergencias.

De forma paralela, la bancada del Centro Democrático impulsa un proyecto para establecer un régimen transitorio de ‘Obras por Impuestos’, focalizado en la reconstrucción de las zonas afectadas. Esta medida busca habilitar temporalmente un mecanismo que permita la financiación de obras prioritarias a través de descuentos en el impuesto predial, según el grado de afectación de los inmuebles. El alivio fiscal varía desde el 100% para propiedades destruidas, hasta el 25% para daños moderados, todo ello directamente relacionado con la gravedad de los daños ocasionados por el terremoto.

Ambas propuestas reflejan la necesidad de sumar esfuerzos legislativos ante una crisis nacional, combinando enfoques de prevención y reactivación para enfrentar el reto de reconstruir y proteger a la ciudadanía.

¿Cómo funcionaría el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana propuesto en Colombia?

El Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) fue planteado con el objetivo de mejorar la detección y la notificación instantánea de eventos sísmicos. Según la propuesta de la senadora María Lucía Villalba, se pretende que diversas entidades y operadores de comunicaciones integren sus sistemas a una plataforma común, encargada de emitir alertas automáticas a la población para promover una respuesta oportuna ante desastres naturales.

¿Cuáles son los beneficios del régimen especial de Obras por Impuestos para la reconstrucción tras el terremoto?

El régimen especial de Obras por Impuestos propuesto permite que los contribuyentes puedan destinar el pago de su impuesto predial a proyectos de reconstrucción, rehabilitación y reactivación de las áreas afectadas. Esto busca agilizar la inversión en infraestructura y garantizar alivios fiscales según el nivel de daño sufrido por los bienes, promoviendo así una recuperación más equitativa y eficaz en las zonas impactadas por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.