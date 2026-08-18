Por: Noticiero 90 minutos

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A una semana del potente terremoto que estremeció el occidente de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) continúa el seguimiento detallado de la actividad sísmica en la región más afectada. Según el reporte actualizado a las 7:00 de la mañana del 17 de agosto, se han detectado 325 réplicas tras el sismo principal del 10 de agosto. La magnitud de este terremoto alcanzó 7,4 en la escala de Richter y su epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, municipio que sufrió buena parte de los daños ocasionados por la emergencia.

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De acuerdo con la información del SGC, la mayoría de las réplicas han sido de baja intensidad. En detalle, 141 de estos movimientos tuvieron magnitudes menores a 2, mientras 157 se ubicaron entre 2 y 2,9. Solamente 21 sobrepasaron la magnitud de 3 y solo dos llegaron o superaron la magnitud 4. La réplica más fuerte tuvo un registro de 4,8 y sucedió el mismo 10 de agosto, solo 44 minutos después del evento principal, también con epicentro en San José del Palmar.

El fenómeno sísmico ha mostrado, además, una clara concentración geográfica de los eventos. San José del Palmar acumula hasta ahora 111 movimientos, mientras El Litoral de San Juan y Santa Genoveva de Docordó reportan 67 réplicas, y Sipí suma 61. Esta distribución muestra cómo la emergencia ha impactado principalmente el departamento de Chocó.

Las continuas réplicas, explica el Servicio Geológico Colombiano, son efecto del proceso de ajuste y recuperación del equilibrio en la zona de ruptura generada por el terremoto. Su frecuencia y magnitud son más notorias en los días siguientes al sismo principal, pero, según advierte la entidad, este comportamiento disminuye progresivamente. La denominada ley de Omori describe justamente esta reducción gradual en la actividad de réplicas. Sin embargo, no hay un plazo definido para que las réplicas desaparezcan por completo, debido a factores como la magnitud del evento inicial y las condiciones geológicas del entorno. Así, pueden presentarse durante minutos, horas, días, meses o incluso años después del evento principal, dependiendo de las características particulares de cada zona, como explica el reporte oficial del SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué siguen ocurriendo tantas réplicas en Colombia después del terremoto?

El Servicio Geológico Colombiano señala que las réplicas ocurren porque el subsuelo afectado por el sismo principal debe reajustar sus condiciones internas para recuperar estabilidad. Esta liberación de energía no es inmediata y puede extenderse durante mucho tiempo, por lo que la frecuencia de las réplicas disminuye gradualmente, siguiendo la ley de Omori.

¿Durante cuánto tiempo pueden presentarse réplicas tras un terremoto?

Según el Servicio Geológico Colombiano, no existe un tiempo estándar para que finalicen las réplicas. Estas pueden ocurrir minutos, horas, días, meses o hasta años después del sismo inicial, pues dependen de factores como la magnitud del terremoto y las condiciones geológicas del lugar donde se produjeron los movimientos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.