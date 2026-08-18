Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, la tierra continúa registrando movimientos en la zona donde ocurrió el sismo principal.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó 325 réplicas entre el 10 y el 17 de agosto, con corte a las 7:00 a. m. del 17 de agosto. El sismo principal ocurrió a las 7:34 a. m. del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Desde entonces, la mayoría de los movimientos registrados han sido de magnitudes bajas, aunque también se presentaron réplicas que alcanzaron magnitudes superiores a 4.

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Una semana después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, seguimos registrando réplicas. Su magnitud siempre es menor a la del sismo principal y pueden presentarse minutos, horas, días, meses e incluso años después del sismo principal. Su frecuencia… pic.twitter.com/A4UokcYDP7 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026



¿De qué magnitud han sido las réplicas?

El balance del SGC permite dimensionar cómo se ha comportado la secuencia sísmica durante la primera semana:

141 réplicas tuvieron magnitud menor a 2.

tuvieron magnitud menor a 2. 157 estuvieron entre magnitud 2 y 2,9.

estuvieron entre magnitud 2 y 2,9. 21 registraron magnitud entre 3 y 3,9.

registraron magnitud entre 3 y 3,9. 2 réplicas tuvieron magnitud 4 o superior.

La réplica de mayor magnitud fue de 4,8, registrada el mismo 10 de agosto a las 8:18 a. m., apenas 44 minutos después del terremoto principal.

Ese movimiento también tuvo como referencia a San José del Palmar, Chocó.

¿Dónde se han concentrado las réplicas?

Los registros muestran que los movimientos posteriores al terremoto no se han distribuido de manera uniforme. El Chocó concentra buena parte de la actividad registrada, especialmente en varios municipios y zonas del departamento.

Los puntos con mayor número de eventos son:

San José del Palmar: 111 eventos.

111 eventos. El Litoral de San Juan, Santa Genoveva de Docordó: 67 eventos.

67 eventos. Sipí: 61 eventos.

La distribución permite observar que una parte importante de las réplicas permanece alrededor de la zona donde ocurrió el sismo principal.

¿Por qué siguen ocurriendo réplicas?

El SGC explica que las réplicas se producen mientras la zona de ruptura generada por el terremoto principal continúa reajustándose y recuperando su equilibrio.

En términos sencillos, el movimiento inicial altera las condiciones de la zona donde ocurrió la ruptura y el terreno continúa acomodándose después del evento principal.

La entidad señala que la frecuencia y magnitud de las réplicas suelen ser mayores al comienzo y disminuir gradualmente con el paso del tiempo, comportamiento conocido como la ley de Omori.

Eso no significa que los movimientos desaparezcan inmediatamente.

De acuerdo con la explicación del SGC, pueden registrarse réplicas durante minutos, horas, días, meses e incluso años después del sismo principal. El tiempo durante el cual pueden presentarse depende de las condiciones del medio, las características geológicas de la zona y la magnitud del terremoto que las desencadenó.

Miles de personas han reportado los movimientos

La actividad sísmica también se ha reflejado en los reportes de ciudadanos que han sentido los movimientos.

Desde el terremoto principal, el SGC ha recibido 22.960 reportes de Sismo Sentido, provenientes de 31 departamentos del país.

Los municipios con mayor cantidad de reportes son:

Bogotá: 4.422 reportes.

4.422 reportes. Medellín: 2.798.

2.798. Cali: 1.353.

1.353. Ibagué: 609.

609. Manizales: 608.

Esto muestra que, aunque la mayor concentración de réplicas se encuentra en el área cercana al epicentro, los efectos del movimiento sísmico han sido percibidos a cientos de kilómetros de distancia.

Una semana después del terremoto, el balance deja entonces 325 réplicas registradas, con una mayoría de magnitud inferior a 3, mientras la actividad sísmica continúa siendo monitoreada por las autoridades.

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