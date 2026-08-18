Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 sacudió Granada, España, durante la mañana de este martes y dejó tres personas heridas, además de provocar el desalojo preventivo de cinco edificios por posibles daños estructurales.

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Según informó RTVE, el movimiento se registró a las 10:37 a. m., con epicentro ubicado al noroeste de Gójar y a una profundidad de 5 kilómetros.

La Junta de Andalucía confirmó que las tres personas heridas presentan lesiones de carácter leve. Entre ellas se encuentra una menor de edad, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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‼️ #Granada vuelve a temblar: tres heridos, una menor hospitalizada y desalojo de la Alhambra.

Un #terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, ha sacudido la capital y su área metropolitana y ha estado seguido de varias réplicas. pic.twitter.com/hfedhDToUf — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) August 18, 2026

🌍🚨 Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada y sus alrededores, acompañado de réplicas de 4,0 y 4,2. La serie sísmica acumula más de 350 eventos, provocando daños en edificios, vehículos y calles. pic.twitter.com/4kewtDZQbE — Meteored España (@MeteoredES) August 18, 2026

ESPAÑA 🇪🇦 🚨 || Siete temblores en 90 minutos en Granada. Ante el terremoto, los bomberos trabajan sobre el terreno para evaluar las grietas y garantizar la seguridad en el centro de la ciudad y en otros municipios afectados de la provincia.#granada #españa #Sismo #Temblor… pic.twitter.com/KBqQloCJmP — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) August 18, 2026

Cinco edificios fueron desalojados

La actividad sísmica también provocó medidas preventivas en Las Gabias, donde la Guardia Civil confirmó el desalojo de cinco edificios después de detectar daños estructurales.

La medida afecta a al menos 100 viviendas, según la información reportada por RTVE. Además, se ordenó el cierre de algunos edificios públicos y espacios comerciales como parte de las acciones adoptadas después del movimiento.

Las autoridades continúan evaluando las condiciones de las construcciones para determinar el alcance de las afectaciones y las medidas que deberán mantenerse.

Uno de los temblores más fuertes de la serie

El terremoto registrado este martes hace parte de una serie de movimientos sísmicos que afecta a la provincia de Granada desde el 14 de agosto.

De acuerdo con RTVE, el sismo de magnitud 4,8 se encuentra entre los movimientos más fuertes registrados hasta ahora dentro de esta secuencia. El pasado 15 de agosto, Granada ya había registrado otro terremoto de magnitud 4,8, cuyo epicentro estuvo localizado en Alhendín.

La nueva sacudida mantiene la atención de las autoridades y de los habitantes de la provincia, especialmente en las zonas donde ya se han identificado daños en edificaciones.

Por ahora, el balance conocido es de tres personas heridas, cinco edificios desalojados preventivamente y al menos 100 viviendas afectadas por esta medida.

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