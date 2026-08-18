Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana del martes 18 de agosto volvió a estar marcada por la actividad sísmica en Colombia, cuando el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre dos nuevos movimientos telúricos ocurridos en el Chocó, una de las regiones más sísmicamente activas del país. El primer sismo fue detectado a las 3:42 de la madrugada, presentando una magnitud de 3,1 y localizándose a 28 kilómetros del municipio de Sipí, de acuerdo con el boletín actualizado del SGC. Este temblor tuvo una profundidad catalogada como superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que generalmente puede aumentar la percepción del sismo en zonas cercanas al epicentro.

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Pocas horas más tarde, exactamente a las 5:49 de la mañana, se registró un segundo movimiento sísmico en la misma área, esta vez con una magnitud de 3,4 y localizado a tan solo 12 kilómetros de Sipí. De acuerdo con el mismo organismo, este evento también fue superficial, con una profundidad similar, siendo tomado como referencia el municipio de Medio San Juan (Andagoya).

Estos dos nuevos sismos se presentan luego de una semana significativa de movimientos telúricos en el occidente del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, durante la semana previa se reportaron diferentes sismos y réplicas en la zona, en el marco de un monitoreo permanente. Aunque estos movimientos recientes representan una continuidad en la actividad sísmica, el SGC advierte que no deben interpretarse como una nueva emergencia, ya que corresponden a la actividad habitual en una zona de alta sismicidad y a la evolución de secuencias asociadas a eventos previos.

La reciente preocupación por los movimientos en Chocó está directamente relacionada con el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en el mismo departamento, uno de los más impactantes de los últimos tiempos en Colombia. Este terremoto tuvo epicentro en el occidente del país y fue seguido de numerosas réplicas, poniendo en estado de alerta a las autoridades y organismos de emergencia. Las réplicas suelen presentarse tras un sismo de gran magnitud, siendo variables en número e intensidad conforme pasan los días. Por ello, el SGC mantiene un monitoreo constante a través de la Red Sismológica Nacional, actualizando reportes y analizando cada evento para determinar si está vinculado a la serie originada por el terremoto inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se siguen presentando réplicas tras el terremoto en Chocó?

Las réplicas suelen ocurrir como parte del proceso de ajuste de las placas tectónicas después de un terremoto importante, y su frecuencia e intensidad pueden variar. En el caso del Chocó, estos nuevos sismos son analizados por el Servicio Geológico Colombiano para identificar si pertenecen a la misma secuencia sísmica, lo que permite comprender mejor su evolución y brindar información oportuna a la población.

¿Qué información clave entrega el Servicio Geológico Colombiano sobre los recientes sismos?

El Servicio Geológico Colombiano reporta los detalles de cada sismo, como magnitud, ubicación y profundidad, e insiste en que los movimientos recientes no se deben tomar como una nueva emergencia. El monitoreo continuo y el análisis de cada evento forman parte de la estrategia de vigilancia sísmica nacional, garantizando así información transparente y actualizada para las autoridades y ciudadanía.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.