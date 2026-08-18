Mientras miles de familias en Colombia todavía enfrentan las consecuencias del terremoto que sacudió al país, la solidaridad vuelve a ser protagonista. Esta vez, el fútbol servirá como punto de encuentro para recaudar recursos que permitan acompañar a las comunidades afectadas en su recuperación y reconstrucción.

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El próximo viernes 21 de agosto, a las 7:30 de la noche, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, será escenario de ‘Levantemos a Colombia’, un partido solidario liderado por el excapitán de la Selección Colombia Mario Yepes y en el que participarán reconocidas figuras del fútbol nacional.

La iniciativa busca convertir la pasión que despierta este deporte en ayuda concreta para quienes más lo necesitan. La totalidad de los fondos recaudados durante el evento será destinada a apoyar a municipios, ciudades y departamentos afectados por la emergencia, especialmente a las familias que ahora tienen el reto de reconstruir sus hogares y retomar sus proyectos de vida.

Los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País, organizaciones que estarán encargadas de contribuir a que las ayudas lleguen a las comunidades damnificadas.

“Levantemos a Colombia nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar. El fútbol nos ha unido muchas veces y hoy queremos que nos una para algo todavía más importante”, aseguró Mario Yepes, quien invitó a hinchas, familias, empresas y ciudadanos a sumarse a la jornada.

Aunque durante los primeros días de la emergencia miles de colombianos se movilizaron para entregar alimentos, elementos de primera necesidad y otras ayudas, la atención a los damnificados no termina con la respuesta inmediata. La reconstrucción representa ahora un desafío de largo plazo y mantener activa la solidaridad será clave para acompañar a quienes perdieron parte de lo que tenían.

Por eso, el partido pretende convertirse en una nueva oportunidad para ayudar. La boletería tiene precios desde 25.000 pesos y está disponible a través de TuBoleta.

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El mensaje de la jornada será sencillo: el fútbol vuelve a unir a Colombia, pero esta vez con un objetivo que va más allá de cualquier resultado: ayudar a que las familias afectadas puedan levantarse nuevamente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.