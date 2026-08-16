Jhon Lucumí está muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo jugador de Juventus. El defensor colombiano ya se encuentra en Turín y este domingo acudió al J Medical, centro médico del club italiano, para realizarse los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato.

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El zaguero de 28 años llega procedente de Bologna, equipo en el que se consolidó como titular y desde el cual también fue convocado por la Selección Colombia para disputar el Mundial de 2026.

Su llegada a Juventus responde a una negociación que tomó fuerza en los últimos días y que terminó con un acuerdo entre ambos clubes.

Lucumí había recibido otras propuestas, pero decidió esperar por Juventus, una opción que también contaba con el respaldo del técnico Luciano Spalletti.

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El entrenador considera al colombiano una pieza importante para reforzar la defensa de su nuevo proyecto.

La operación se cerraría por 18 millones de euros fijos, además de otros 2 millones en variables, por lo que podría alcanzar los 20 millones de euros. El colombiano firmaría un contrato por cinco años y tendría un salario cercano a los 3 millones de euros por temporada, incluidos los bonos.

Si supera los exámenes médicos, Lucumí firmará y será anunciado oficialmente como nuevo jugador de Juventus.

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