Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Independiente Medellín no oculta sus ambiciones de fortalecer su plantilla, especialmente después de la mediática incorporación de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el club paisa quiso ir un paso más allá y, en días recientes, gestionó el acercamiento con Juan Guillermo Cuadrado, exjugador de la Selección Colombia y figura que actualmente no tiene equipo tras su paso por Italia. Según información confirmada por el propio presidente de Medellín, Daniel Ossa, en diálogo con ‘As’, hubo conversaciones formales y directas, aunque el desenlace no fue el que esperaban dentro de la institución.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el relato de Ossa, la comunicación con Cuadrado se dio de manera personal y telefónica. El dirigente reveló la respuesta honesta que recibió del lateral, quien a sus 38 años evalúa cuidadosamente su futuro profesional y familiar: “Me dijo, ‘panita, ahorita no, estamos mirando otras cositas, la familia; todavía no’. Yo solo le dije que quería que supiera que estaríamos orgullosos que en cualquier momento que quiera volver a Colombia, lo haga con Independiente Medellín”. Estas declaraciones demuestran la intención de Cuadrado de no retornar, al menos por ahora, al fútbol colombiano, pues prioriza otros proyectos personales y la situación de su familia fuera del país.

El presidente del ‘poderoso’ subrayó que, aunque las gestiones se hicieron de manera trasparente y cordial, respetan la decisión de Cuadrado y entienden sus motivos. “Se lo entendemos, fue una llamada de cinco minutos, cosas claras para que la gente no cargue a los muchachos, para que no los etiqueten, él tiene otro estilo de vida, cuando uno sale del país y la familia logra acomodarse por fuera, es válido que la gente no quiera regresar y es su postura actualmente, tiene mucho fútbol todavía, solo que él quiere otras cosas”, concluyó Ossa ante ‘As’.

Hasta el momento, no existe información clara sobre en qué club podría continuar Juan Guillermo Cuadrado su carrera profesional, aunque desde el club dejan claro que siempre tendrá las puertas abiertas si decide volver. Por lo pronto, Independiente Medellín mantiene su apuesta por seguir sumando talento, pero reconoce que algunas decisiones de los jugadores responden a temas mucho más personales y familiares que deportivos.

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no aceptó la oferta de Independiente Medellín?

De acuerdo con lo expresado por Daniel Ossa, presidente del Medellín en entrevista con ‘As’, Juan Guillermo Cuadrado prefiere no regresar al país por ahora debido a motivos personales y familiares. El jugador evalúa otras opciones y su vida está enfocada en proyectos fuera de Colombia, mostrando que su decisión va más allá de lo deportivo.

¿Qué otros fichajes importantes ha hecho Independiente Medellín recientemente?

El Independiente Medellín sorprendió en el mercado de fichajes con la reciente contratación de Juan Fernando Quintero, un movimiento considerado de gran relevancia para el fútbol colombiano. Este refuerzo muestra la ambición del club de fortalecer su plantilla para el segundo semestre de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.