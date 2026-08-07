El futuro de Juan Fernando Quintero vuelve a crear expectativa en el fútbol colombiano. El creativo antioqueño, de 33 años, se encuentra muy cerca de firmar su regreso al Independiente Medellín, club del que se declara hincha y donde ya vivió una etapa exitosa en 2017.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gianni Infantino y Alejandro Domínguez asisten en Cali a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella)

El periodista Carlos Antonio Vélez fue contundente en su cuenta de X (antes Twitter) al asegurar que todo está listo para que el mediocampista vuelva a jugar en Colombia: “Juan Fernando Quintero vuelve al DIM… todo listo! Perea lo va usar porque en la Selección Colombia no lo dejaron”, escribió.

Con esa afirmación, el comunicador dio por hecho que el acuerdo está prácticamente cerrado y que el técnico Amaranto Perea planea darle un rol protagónico al volante, algo que no logró de forma regular con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Por su parte, el periodista Felipe Sierra ofreció un matiz más cauteloso, pero igualmente esperanzador para la hinchada ‘Poderosa’.

“La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al DIM se está trabajando, pero aunque están cerca no se ha cerrado. El jugador quiere que se incluya un porcentaje de acciones del club en el acuerdo”, escribió Sierra.

🚨 La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al #DIM se está trabajando, pero aunque están cerca no se ha cerrado. El jugador quiere que se incluya un porcentaje de acciones del club en el acuerdo, pues sabe que necesitan dolientes en el ‘poderoso’ 🔴🔵 🤙🏼 @CamiloOrtiz_ok pic.twitter.com/hnvqSOYS49 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 7, 2026

Según el periodista, Quintero no solo busca un contrato deportivo, sino también involucrarse de alguna forma en la estructura societaria del club, una exigencia que refleja su conocimiento de las necesidades institucionales del Independiente Medellín.

¿Por qué Juan Fernando Quintero puede volver al Medellín?

Para entender por qué Quintero está disponible, es necesario recordar lo ocurrido tras el Mundial de 2026. El volante formó parte de la Selección Colombia que fue eliminada en octavos de final por Suiza en la tanda de penales. Aunque no fue titular indiscutible, ingresó en varios partidos y mostró destellos de calidad. Sin embargo, su regreso a River Plate se complicó de inmediato.

Quintero tenía contrato con el club argentino hasta diciembre de 2027, luego de haber regresado a Núñez a mediados de 2025 procedente de América de Cali. Durante el primer semestre de 2026 acumuló pocos minutos bajo las órdenes de Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

Las diferencias de criterio futbolístico se hicieron evidentes. El colombiano llegó a declarar públicamente que no se sentía prioridad del entrenador y que ambos tenían visiones distintas del juego. Además, pidió una extensión de su licencia por motivos familiares (relacionados con la salud de su esposa), lo que causó más tensión.

A finales de julio, River Plate y Quintero anunciaron la rescisión de mutuo acuerdo del contrato. El club lo despidió con un comunicado emotivo, reconociendo su aporte histórico —especialmente el gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors—, pero dejando claro que ambas partes consideraban que lo mejor era separarse.

Desde entonces, el jugador quedó como agente libre y comenzó a evaluar ofertas de Brasil (Atlético Mineiro), Italia (Cagliari), la MLS (Inter Miami) y varios clubes colombianos.

La posible incorporación al Medellín llega en un momento en el que el club busca reforzar su zona creativa para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. Si se concreta el fichaje, Quintero no solo aportaría experiencia y calidad técnica, sino también un atractivo comercial y mediático importante.

* Pulzo.com se escribe con Z