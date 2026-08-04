Uno de los jugadores que más preocupación causa en el entorno de la Selección Colombia es Juan Fernando Quintero, quien salió de River Plate de Argentina hace unos días porque no iba a tener continuidad y ahora es agente libre.

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De hecho, al colombiano se le ha visto entrenando en distintas canchas, grabando contenido y más, pero hasta ahora no hay certeza de dónde pueda continuar su carrera a los 33 años.

Ahora, el futbolista ha recibido muchas críticas desde su salida del equipo argentino, puesto que dicen que es mimado y demás, pero ahora salió en defensa de él José Néstor Pékerman, exentrenador de la Selección Colombia.

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En diálogo con ESPN, Pékerman dijo: “Puedo hablar muchísimo de ‘Juanfer’ porque dicen la palabra debilidad pero no sé si es tan así. La clave es decir ‘¿Puedo encontrar otro igual?’“.

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Y agregó: “Es crack. Es muy difícil encontrar otro realmente. Él tiene una magia en esa zurda, mirá que hay zurdos fantásticos en la historia, pero él tiene algo diferente. Los compañeros lo único que tienen que hacer es hacerle algún movimiento y la pelota va a ir donde él la ubica, porque tiene una precisión… es muy difícil que erre un tiro libre o le tira los pases que son punzantes”.

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Cabe recordar que Quintero fue otro de los consentidos de Pékerman en la Selección Colombia, pues lo puso a jugar en el Mundial 2014 y 2018, siendo uno de los importantes junto a James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y compañía.

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Por lo pronto, Quintero buscará un equipo en el que pueda jugar durante este semestre, recordando que suenan equipos del fútbol colombiano, la Liga de Argentina e incluso de la MLS de Estados Unidos.

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