Millonarios por fin volvió a ganar en la Liga BetPlay este fin de semana, luego de vencer a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez por 0-1 gracias al gol de Rodrigo Contreras en los últimos minutos del partido.

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Sin embargo, más allá de que volvió a la victoria ocho partidos después, igual el cuerpo técnico y los directivos saben que hay margen de mejora, por lo que ahora hicieron una contratación de última hora que sorprendió a toda la hinchada bogotana.

Quién será el nuevo fichaje de Millonarios

Según informó el periodista Felipe Sierra, se trata del mediocampista brasileño Leonai Souza, quien tiene 31 años de edad y estaba como agente libre.

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Tal como agregó el periodista, tenía ofertas de San Lorenzo de Argentina y Sporting Cristal de Perú, pero se decidió por venir a Bogotá debido a su cercanía con el técnico Fabián Bustos, con quien ya compartió en Barcelona de Ecuador.

De hecho, ya se está haciendo exámenes médicos y firmará su contrato pronto para que lo oficialicen como nuevo refuerzo del club, sumándose a Chaverra, Estupiñán, Burrai, Aguerre y Barreiro.

🚨 Exclusiva: Leonai Souza (31) será nuevo jugador de #Millonarios. El brasileño ya está en Bogotá para exámenes médicos y firma. Tenía ofertas de #SanLorenzo y #SportingCristal. Ya lo tuvo Fabián Bustos en #BarcelonaSC y fue titular habitual bajo sus órdenes 🔵⚪️ pic.twitter.com/AsfVJo3uY7 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 3, 2026

Quién es Leonai Souza

Este futbolista nació en Pontal, Brasil, el 28 de abril de 1995, por lo que actualmente tiene 31 años. Debutó en Jaboticabal Atlético en 2017, pero ahí pasó a Sete de Setembro y Atlético Taquaritinga.

Después, en 2018, jugó en Comercial FC y dos años después llegó a Plaza Colonia de Uruguay. Sin embargo, su mejor paso fue por Barcelona de Ecuador, equipo con el que estuvo entre 2022 y 2025, apareciendo en 118 partidos, anotando un gol y siendo parte del equipo ideal del torneo en 2023.

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Finalmente firmó por el Náutico de la segunda división de Brasil, pero rescindió su contrato y estaba como agente libre. Es mediocampista de primera línea y por eso competirá con jugadores como Rodrigo Ureña, Dewar Victoria y Stiven Vega.

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