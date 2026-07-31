El inicio de semestre de Millonarios no ha sido lo que los hinchas esperaban, ya que luego de las vacaciones de mitad de año, el equipo ha jugado tres compromisos (dos amistosos y uno de la Liga) y los tres los ha perdido: frente a Universitario, Colo Colo y Bucaramanga.

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Además, en esos encuentros no ha marcado ni un solo gol y eso tiene impacientes a los aficionados, ya que con los resultados que se han venido presentando y más, no quieren que pase lo mismo que en los últimos dos torneos.

Ahora el equipo tiene un duro rival en frente, pues en la segunda fecha del fútbol profesional colombiano se mide contra el bicampeón del país: Junior de Barranquilla.

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Sin embargo, no son buenas las noticias del club, pues antes de emprender el viaje hacia Barranquilla, el equipo informó que James Aguirre, quien llegó para esta temporada, sufrió de un golpe y por eso no estará ni en el banco de suplentes.

Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, el equipo informó: “Millonarios Fc informa que el jugador James Aguirre, en sesión de entrenamiento, sufrió un trauma muscular en su cuádriceps derecho. Por tal motivo está inhabilitado para el partido este fin de semana”.

🩺▶️ Reporte Médico: James Aguirre Toda la información en https://t.co/dJdWl8mmnl pic.twitter.com/1cDF3k9b9t — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 31, 2026

Además, aseguró que ya está en proceso de recuperación, por lo que se espera que esté en el siguiente encuentro del campeonato colombiano.

De esta manera, su reemplazo será Jhostin Díaz, quien recibió su primera convocatoria. Además, entraron al grupo de viajeros Stiven Barreiro, Andrés Llinás y Andrey Estupiñán, que no estuvieron en el primer encuentro frente a Bucaramanga.

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A qué hora es Junior vs. Millonarios

Lo cierto es que Millonarios necesita de un resultado favorable en este encuentro que se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez este sábado, primero de agosto, a partir de las 8:15 de la noche.

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