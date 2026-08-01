Por: Gol Caracol

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Ante un escenario totalmente vestido de rojo y blanco; Junior se llevó un ‘batacazo’ frente a Millonarios, que ganó por 0-1 con un tanto en el tiempo adicional, este sábado, por el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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El único gol del compromiso en el estadio Romelio Martínez, lo anotó Rodrigo Contreras.

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Y es que, a pesar de las varias intervenciones e intenciones ofensivas de ambos equipos, que protagonizaron, en su mayor parte, un partido impreciso y sin muchas ideas en el último cuarto de cancha; al final el delantero argentino apareció con un gran remate, que se hizo inatajable para Silveira.

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De esta manera, el equipo capitalino venció por la mínima diferencia, sobre el final, al conjunto barranquillero, que nada que levanta en este inicio de Liga.

Con este resultado, Junior sigue sin sumar ninguna unidad, después de haber iniciado con pie izquierdo este segundo semestre en el fútbol colombiano. Por su parte, Millonarios, que en la primera jornada cayó por la mínima diferencia frente a Atlético Bucaramanga; ahora sumó sus primeros tres puntos, para empezar a escalar en la tabla de posiciones.

El siguiente compromiso del cuadro barranquillero será el lunes 10 de agosto, enfrentando a Deportivo Pereira por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Mientras tanto, loes ‘embajadores’ volverán a la acción el 4 de este mismo mes, recibiendo a Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la segunda fecha del torneo local.

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Ficha técnica de Junior vs. Millonarios

Junior de Barranquilla (0): Mauro Silveira, Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Edwin Herrera, Juan David Ríos (60’ Fabián Ángel), Guillermo Celis (80’ Dilan Villarreal), Bryan Castrillón (73’ Kevin Pérez), Cristian Barrios (60’ Joel Canchimbo), Luis Fernando Muriel, Francisco Fydriszewski (60’ Guillermo Paiva).

DT: Alfredo Arias.

Tarjetas amarillas: Juan David Ríos (21’) y Jermein Peña (24’).

Millonarios (1): Javier Burrai, Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia (67’ Andrey Estupiñán), Andrés Llinás (86’ Stiven Barreiro), Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz (67’ Leonardo Castro), Mateo García (78’ Sebastián del Castillo), Francisco Chaverra (77’ Danovis Banguero) y Rodrigo Contreras.

Entrenador: Fabián Bustos.

Gol: Rodrigo Contreras (90+1’).

Amonestados: Jhomier Guerrero (22’) y Leonardo Castro (70’).

Juez Central: Jhon Ospina.

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla.

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