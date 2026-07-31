El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó por medio de mensaje de esa institución oficialmente que la propuesta denominada Fifa Forward Enterprise no avanzará en el calendario institucional.

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La iniciativa buscaba fortalecer a las federaciones asociadas y potenciar el deporte en los países que requieren mayor respaldo económico y estructural.

Sin embargo, tras analizar las posturas del Consejo, confederaciones y actores clave, el directivo tomó la determinación de suspender definitivamente la medida.

El jerarca del balompié internacional enfatizó las metas de su gestión administrativa frente al desarrollo de la disciplina: “Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar”, afirmó.

De ahí sentenció: “Esta propuesta no procede”, luego de que hubo rechazo por parte de confederaciones como Uefa y la asiática frente a la idea de llevar a cabo ese proyecto.

Ante este escenario, la Fifa reorientará sus dinámicas de diálogo para fortalecer los programas de apoyo a las naciones más necesitadas del planeta.

Así se cierra un capítulo que le dio la vuelta al mundo y que puso a Infantino en el ojo del huracán, en medio de críticas generalizadas y ningún apoyo específico para que avanzara en una propuesta insólita en la historia del deporte internacional.

¿De qué trataba el proyecto de Fifa para vender el Mundial?

El proyecto FIFA Forward Enterprise buscó la creación de una entidad comercial conjunta para explotar masivamente los derechos comerciales y audiovisuales del torneo.

La propuesta técnica planteó la transferencia de los derechos de patrocinio y retransmisión televisiva de la Copa Mundial a una estructura externa con inversión privada.

Esta iniciativa económica pretendía buscar mayores ingresos financieros para distribuir recursos adicionales entre las doscientas once federaciones nacionales asociadas al organismo rector.

La dirigencia internacional priorizó la captación de grandes capitales para inyectar presupuestos históricos en el desarrollo del fútbol en los países menos favorecidos económicamente.

Sin embargo, el planteamiento comercial desencadenó una fuerte resistencia institucional y el rechazo frontal por parte de varias confederaciones continentales de fútbol.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Confederación Asiática encabezaron la oposición directa contra la iniciativa financiera.

Ambas organizaciones continentales expresaron profunda preocupación por la pérdida de control institucional sobre el torneo más relevante del planeta deportivo global.

Asimismo, los dirigentes regionales argumentaron que la injerencia de fondos privados amenazaba la autonomía operativa y los calendarios tradicionales del balompié mundial.

Las ligas profesionales de Europa y los clubes más influyentes del continente también rechazaron el plan por considerar riesgosa la privatización comercial.

El debate interno causó tensiones políticas profundas, dividiendo las opiniones entre las federaciones beneficiarias y las confederaciones con mayor peso histórico.

Ante la falta de consenso generalizado, la presidencia de la Fifa decidió retirar formalmente la propuesta para frenar la fractura del ecosistema futbolístico.

La institución internacional canceló el plan corporativo para priorizar la unidad de los miembros y mantener la gobernanza tradicional sobre las competiciones.

El organismo rector del fútbol mundial reafirmó su compromiso de explorar alternativas de financiamiento que protejan la estabilidad económica de todas las asociaciones.

Actualmente, las partes involucradas mantienen mesas de diálogo para fortalecer los programas de inversión sin comprometer la propiedad exclusiva de los derechos comerciales.

La resolución del conflicto comercial consolidó el poder de decisión de las confederaciones sobre la gestión de los torneos globales del fútbol, a pesar de la controversia creada.

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