Antes de que la iniciativa sea presentada oficialmente ante el Congreso de la Fifa, el presidente Gianni Infantino sigue acumulando obstáculos. A la oposición que ya habían manifestado la Uefa y la Concacaf ahora se sumó la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que también rechazó el plan para vender una participación minoritaria de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados.

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(Ver también: Explota la guerra Fifa-Uefa: Europa habría tomado una decisión que sacudiría los próximos Mundiales)

Federación Asiática también rechazó propuesta de la FIFA sobre el Mundial

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hizo público su rechazo a la propuesta impulsada por Gianni Infantino para crear una nueva entidad comercial encargada de administrar parte de los derechos del Mundial y vender participaciones minoritarias a inversionistas externos.

De acuerdo con la iniciativa, la Fifa busca potenciar los ingresos de su torneo más importante mediante un modelo de comercialización que, según el organismo, permitiría aumentar los recursos que reciben las 211 federaciones afiliadas a través del programa FIFA Forward.

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Sin embargo, la AFC expresó reparos por la forma en que se ha manejado el proyecto y se unió a la postura que previamente habían adoptado la Uefa y la Concacaf, las cuales cuestionaron la falta de consultas y de claridad sobre el impacto que tendría la operación en la gobernanza del fútbol mundial.

AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

La propuesta ha generado una de las mayores divisiones dentro de la Fifa en los últimos años, pues varias confederaciones consideran que una decisión de ese tamaño no puede aprobarse sin un debate amplio entre todos los miembros.

Propuesta de Gianni Infantino pierde respaldo dentro de la FIFA

Con la posición de la AFC, la resistencia al proyecto toma mayor fuerza. Según reportes conocidos en las últimas horas, ya serían más de 100 asociaciones miembro de la Fifa las que están alineadas con las confederaciones que rechazan la iniciativa.

Incluso, desde algunos sectores se ha advertido sobre la posibilidad de promover un boicot a la propuesta si esta continúa avanzando sin modificaciones sustanciales ni mayores explicaciones sobre el modelo de negocio.

La idea de Infantino contempla la creación de una empresa independiente que administraría parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo y permitiría la entrada de inversionistas privados mediante la venta de participaciones minoritarias. Con ello, la Fifa espera recaudar miles de millones de dólares adicionales para financiar programas de desarrollo del fútbol.

(Ver también: Amenazan a selecciones que no apoyen plan de Infantino para vender el Mundial; perderían millones)

No obstante, el creciente rechazo de las principales confederaciones pone en duda la viabilidad del proyecto y representa un nuevo golpe para el mandatario del organismo, que en los últimos días ha recibido fuertes críticas por la manera en que ha intentado impulsar la iniciativa sin lograr un consenso entre las federaciones más influyentes del mundo.

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