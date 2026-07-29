La tensión alrededor del futuro comercial del fútbol mundial sigue creciendo. Luego de conocerse el ambicioso proyecto de la Fifa para abrir la puerta a inversionistas privados en los derechos comerciales de los Mundiales, ahora salió a la luz una advertencia que ha provocado fuerte rechazo entre varias federaciones.

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De acuerdo con información revelada por ‘Telegraph Football’, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, envió una carta a las 211 asociaciones miembro en la que les fija un plazo de 53 días para respaldar oficialmente la creación de FIFA Forward Enterprise, una nueva entidad que administraría buena parte de los derechos comerciales de las principales competiciones del organismo.

Lo que más ha llamado la atención es que, según el mismo medio, las federaciones que no apoyen la iniciativa podrían sufrir una reducción de hasta el 75 % en los recursos que reciben de la FIFA en el futuro, una medida que ha sido interpretada como una fuerte presión para conseguir la aprobación del proyecto.

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El plan con el que la Fifa busca recaudar miles de millones

La propuesta contempla la creación de una empresa independiente que concentraría los derechos comerciales de la Copa del Mundo masculina, la Copa del Mundo femenina y el Mundial de Clubes.

Posteriormente, la Fifa vendería participaciones minoritarias de esa compañía a inversionistas privados, una operación con la que espera recaudar hasta 10.000 millones de dólares. Según el proyecto, esos recursos estarían disponibles desde enero de 2027.

Como incentivo para las asociaciones nacionales, la Fifa también plantea distribuir cerca de 30 millones de libras esterlinas entre sus miembros a través de esta nueva estructura, argumentando que así se fortalecerán los programas de desarrollo del fútbol en todo el mundo.

Sin embargo, los críticos sostienen que la iniciativa representa un cambio histórico en la forma como se administra el deporte y podría abrir la puerta para que intereses privados influyan en las decisiones comerciales del torneo más importante del planeta.

Uefa estudia responder al proyecto de Gianni Infantino

La reacción no se hizo esperar. De acuerdo con ‘Telegraph Football’, la Uefa analiza convocar una reunión de emergencia para discutir el tema y definir una postura conjunta frente a la propuesta impulsada por Infantino.

Incluso, entre las alternativas que se han mencionado estaría un eventual boicot al proyecto, debido a la preocupación por la posible pérdida de control sobre los activos comerciales del fútbol mundial.

(Ver también: Confirman que el próximo Mundial tendrá más selecciones y crece la discusión; así lo anunciaron)

La controversia se suma a las críticas que ya venía recibiendo el máximo dirigente de la Fifa por su intención de transformar el modelo financiero de la organización mediante la entrada de capital privado. Aunque el organismo sostiene que el objetivo es aumentar los ingresos y beneficiar a todas las federaciones, varios sectores consideran que el proyecto podría modificar de manera profunda la gobernanza del fútbol internacional.

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