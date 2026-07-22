La resaca del Mundial de 2026, que terminó con España como campeona tras vencer a Argentina en la final, sigue dejando reacciones. Esta vez fue el expresidente de la Fifa, Sepp Blatter, quien lanzó una dura crítica contra el actual máximo dirigente del organismo, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que el torneo estuvo marcado por la injerencia política.

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Blatter se refirió al campeonato, el primero con 48 selecciones, 104 partidos y una duración de 39 días, como el Mundial “más largo de la historia”. Sin embargo, aseguró que el problema no fue únicamente el nuevo formato, sino que el certamen terminó perdiendo credibilidad por factores ajenos al fútbol.

Qué dijo Blatter del Mundial

El exdirigente suizo señaló que durante el torneo hubo episodios que, a su juicio, reflejaron una excesiva cercanía entre la Fifa y el poder político. Entre ellos mencionó la polémica despertada por la supuesta intervención de Donald Trump ante la Fifa para revertir la suspensión de un futbolista de la selección de Estados Unidos, luego de haber sido expulsado.

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Aunque ese episodio despertó un amplio debate durante la competencia, Blatter lo utilizó como ejemplo para advertir que el fútbol no debería estar condicionado por decisiones o presiones externas.

En su pronunciamiento, el exmandatario del organismo insistió en que la independencia de la Fifa debe preservarse y cuestionó el rumbo que, según él, ha tomado la entidad bajo la presidencia de Gianni Infantino.

The longest World Cup has come to an end – with the right champions. But on the way to the final whistle, the tournament had lost its credibility. Politics must not be allowed to overshadow the game. Now it is up to the fans, players and national associations to reclaim football… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 21, 2026

Más allá de las críticas puntuales, Blatter hizo un llamado para que aficionados, futbolistas y federaciones nacionales trabajen en la recuperación de la esencia del deporte.

Según su postura, el Mundial de 2026 dejó en evidencia la necesidad de que el fútbol vuelva a ser dirigido con autonomía, sin que intereses políticos o externos condicionen las decisiones que afectan a las competiciones.

(Ver también: Donald Trump tomó tajante decisión con selección de Irán para Mundial 2026; Infantino lo reveló)

Las declaraciones del expresidente de la Fifa reavivan el debate sobre el papel que desempeñan los gobiernos y las figuras políticas en los grandes eventos deportivos, una discusión que cobró fuerza durante la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá y que, tras el título de España frente a Argentina, continúa generando repercusiones.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.