El nombre de Eric García se volvió tendencia mundial luego de la consagración de la selección de España en el Mundial de 2026, no solo por el título, sino por un detalle tecnológico que captó la atención de varios de aficionados: el celular con el que grabó los festejos en plena cancha.

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Se trata del HONOR Robot Phone, desarrollado por HONOR, el cual se convirtió en el testigo perfecto de la historia al inmortalizar las celebraciones de la final del Mundial 2026. Tras la agónica victoria de España 1-0 sobre la selección de Argentina en tiempos extra, diferentes miradas se posaron en este dispositivo.

El partido, disputado en el MetLife Stadium, se definió con un gol de Ferran Torres. En medio de la euforia, García utilizó el teléfono para grabar en primer plano las reacciones de sus compañeros, logrando registrar cada instante con precisión, incluida la emblemática tradición de cortar la red de la portería como recuerdo del triunfo.

Características del celular que usó Eric García

El dispositivo no es un ‘smartphone’ convencional. El HONOR Robot Phone fue presentado oficialmente durante el ‘Mobile World Congress’ 2026, donde se dio a conocer como un concepto que fusiona la movilidad de un teléfono con capacidades robóticas.

Entre sus características más destacadas se encuentran un sistema de gimbal 4DoF ultracompacto, una cámara de 200 megapíxeles y funciones avanzadas como AI Object Tracking y AI SpinShot.

Estas herramientas permiten estabilización automática y seguimiento inteligente de sujetos en movimiento, lo que explica cómo logró captar imágenes fluidas en medio del caos de la celebración.

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El impacto del dispositivo no se limitó al deporte. Posteriormente, también estuvo presente en la Noche China del Festival de Cine de Cannes 2026, donde HONOR anunció una colaboración técnica estratégica con ARRI.

El objetivo de esta alianza es acercar los estándares de imagen del cine profesional a la próxima generación de creadores de contenido, integrando tecnologías avanzadas en dispositivos móviles.

Aunque el HONOR Robot Phone aún no está disponible en el mercado, su aparición en eventos de alto perfil como una final mundialista y el Festival de Cannes lo posiciona como una de las innovaciones más llamativas del momento.

Por ahora, se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre este dispositivo que ya logró algo clave: convertirse en protagonista de un momento histórico sin necesidad de estar oficialmente a la venta.

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