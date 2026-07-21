Por: Social Geek

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La revolución de los agentes de inteligencia artificial promete llevar a otro nivel el potencial de la IA. La principal ventaja que ofrecen los agentes está en su capacidad autónoma, siendo capaces incluso de negociar, contratar y realizar pagos sin intervención humana, y se prevé que para 2030 gestionen transacciones por valor de entre 3 y 5 billones de dólares a nivel global, según estimaciones de McKinsey.

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Sin embargo, el crecimiento exponencial de esta nueva economía enfrenta diversos retos. Uno de ellos ocurre cuando dos agentes de IA discrepan sobre el cumplimiento de un contrato. Para este tipo de barreras existen los tribunales tradicionales, con una media de 344 días para resolver disputas civiles complejas en Estados Unidos, algo completamente inviable para un entorno donde las transacciones ocurren en milisegundos.

La respuesta llega hoy con la presentación oficial del Internet Court, un estándar abierto impulsado por un consorcio de 27 empresas del sector blockchain y Web3, liderado por la Fundación GenLayer.

Un ecosistema fragmentado necesita un árbitro común

El problema que aborda esta iniciativa es estructural. En el actual ecosistema del comercio agéntico coexisten múltiples protocolos que resuelven capas específicas. Coinbase con su sistema de pagos x402, Google con su estándar de interoperabilidad A2A, o los estándares ERC para identidad y contratos. Cada uno funciona de forma aislada, como piezas de un puzle que no terminan de encajar.

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«El comercio entre agentes está llegando a un punto de inflexión crítico y no estamos preparados para las posibles consecuencias.Los agentes discreparán a la velocidad de las máquinas, y el sistema destinado a resolver tales desacuerdos fue creado para partes con cuerpos y una tolerancia finita a la espera», explica David Riudor, CEO y cofundador de la Fundación GenLayer. «El dinero a velocidad de máquina necesita una resolución judicial a velocidad de máquina».

¿Cómo funciona Internet Curt?

Investigaciones recientes sobre resolución de disputas en plataformas como Polymarket han revelado que, aunque los modelos de lenguaje aciertan en aproximadamente el 90% de las resoluciones, aún tienen dificultades para predecir qué casos serán controvertidos. Esto sugiere la necesidad de un sistema de apelaciones robusto y, potencialmente, de supervisión humana en casos excepcionales.

El protocolo de Internet Curt integra una capa completa que abarca todo el ciclo de vida de una transacción entre agentes:

Identidad y reputación: utilizando estándares como ERC-7857 y ERC-8004

Negociación: mediante el protocolo A2A de Google

Contratos y obligaciones: con ERC-7710 y ERC-8183

Pagos y custodia: integrando sistemas como x402 y MPP

Verificación y resolución de disputas: a través de GenLayer, Kleros y UMA

El corazón del sistema reside en GenLayer, un protocolo blockchain que utiliza consenso descentralizado entre validadores impulsados por diversos modelos de lenguaje de IA (LLMs). Estos validadores analizan la evidencia, interpretan el lenguaje natural de los contratos inteligentes y emiten fallos imparciales, todo ello a velocidad de máquina.

Proyecto respaldado por la industria

La creación de esta iniciativa se da precisamente para resolver una necesidad real de la industria. Su relevancia ha sido respaldada por gigantes del sector.

Ryan McPeck, responsable de Smart Accounts en MetaMask, ha confirmado que GenLayer ya está utilizando el MetaMask Smart Accounts Kit como parte del estándar Internet Court. “Los agentes de IA se están convirtiendo en una parte fundamental del funcionamiento del comercio, y MetaMask está construyendo a la vanguardia para colocarlos en el centro, realizando transacciones de forma segura y actuando dentro de permisos seguros y bien definidos”,

Por su parte, Vassilis Tziokas, VP de Growth en Matter Labs (ZKsync), señala que a forma natural para que los agentes realicen transacciones será mediante criptomonedas, dinero programable que se mueve sin la intervención humana». Además, concluyó diciendo: «Por eso apoyamos la iniciativa del Tribunal de Internet: proporciona al comercio entre agentes un estándar completo, desde la liquidación hasta la resolución de las disputas inevitables, y la cadena que lo impulsa funciona sobre el ZK Stack».

OKX, uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, también forma parte del consorcio junto a 0G Labs, que aporta su sistema operativo descentralizado de IA (dAIOS).

Un hito en la evolución del comercio

El lanzamiento del Internet Court coincide con un momento de evolución en el comercio electrónico. Según datos de Adobe, el tráfico desde herramientas generativas de IA a sitios de venta minorista en Estados Unidos creció un asombroso 4.700% interanual en julio de 2025, evidenciando la rápida adopción de estos sistemas.

«Internet Court convierte un espacio fragmentado en una habilidad abierta única que cualquier agente puede usar para que los compromisos financieros se mantengan, incluso cuando están en disputa», dijo Albert Castellana, cofundador y CEO de GenLayer Labs.

El estándar está disponible de forma abierta desde hoy en internetcourt.org, y cualquier agente puede adoptarlo. La Fundación GenLayer prevé el lanzamiento de la red principal durante el cuarto trimestre de 2026.

Este «Tribunal de Internet» llega para poner orden en la nueva frontera digital, y su éxito determinará si la economía de los agentes autónomos puede convertirse en un ecosistema confiable.

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