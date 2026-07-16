Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia tendrán un cambio que impactará directamente su bolsillo. Desde este 17 de julio comenzarán a aplicarse nuevos límites para los cobros por reconexión de telefonía móvil, internet fijo y televisión por suscripción.

Sigue a PULZO en Discover

La medida fue anunciada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que decidió ponerle freno a los cobros que, hasta ahora, no tenían un tope establecido y podían superar ampliamente el costo real del proceso para activar nuevamente un servicio suspendido.

(Vea también: Lili Pink tuvo que cambiar de abogado en plena investigación por decisión que tomó De la Espriella)

Según explicó la CRC, cuando un usuario se ponga al día con una factura pendiente y el operador reactive el servicio, el valor cobrado por la reconexión no podrá superar los límites definidos por la entidad.

Lee También

Cuánto se debe pagar por reconexión de servicios de telefonía en Colombia

Para los servicios móviles, el cobro máximo será de 285 pesos, mientras que para los servicios fijos como internet residencial, telefonía fija o televisión por suscripción habrá dos topes: 1.232 pesos para operadores con menos de 30.000 accesos y 10.269 pesos para operadores de mayor tamaño.

(Vea también: Grupo de Energía de Bogotá adquiere el 100 % de cuatro concesionarias de transmisión eléctrica en Brasil)

La CRC aclaró que la medida no elimina las deudas pendientes ni impide que las empresas cobren por la reconexión. Lo que cambia es que ahora ese valor tendrá un límite y deberá estar relacionado con los costos efectivos de volver a habilitar el servicio.

“Ese valor no podrá superar los topes definidos por la CRC”, explicó la entidad al anunciar la nueva regulación, que busca evitar cobros elevados a los usuarios.

La comisión aseguró que el cambio representa un beneficio económico para los consumidores, pues permitirá reducciones de hasta 97 % en los cobros de reconexión, además de establecer reglas más claras entre operadores y usuarios.

“Cobros justos y más protección para el usuario. Ese es el propósito de esta decisión de la CRC”, señaló la entidad.

Con esta modificación, quienes hayan tenido una suspensión por falta de pago y posteriormente normalicen su situación tendrán mayor claridad sobre cuánto podrán cobrarles por recuperar el servicio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.